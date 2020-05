"Franchement si vous deviez passer une soirée avec Arno ou avec Vianney, vous choisiriez qui ? Même Vianney il répondrait avec Arno !" Retour sur les reproches faits à la porte-parole du gouvernement Sibeth N'Diaye vue en train de fumer dans son bureau.

"Alors ? Ca a tout changé pour vous depuis hier ? Le nouveau monde est la ? Et bien, pour moi non plus, puisqu’Augustin Trappenard est toujours confiné à 8h55, moi je reste chez vous et Grand bien nous fasse ! Alors, cette semaine, je voudrais prendre la défense de Sibeth N'diaye, la porte parole du gouvernement. Vous voyez qui s’est ? Pour ceux qui ne voient pas ?

Imaginez la conviction de Rosa Luxembourg et la classe de Michèle Obama, ben c’est tout l’inverse !

Oui, mais ce coup-ci, elle est attaquée injustement, parce qu’on l’a vu dimanche midi sur BFM, dans son bureau en train de fumer. Si vous avez vu les images, la cloppe était plus au bout des lèvres façon Gainsbar, qu’au bout du porte cigarette façon Audrey Hepburn. Mais, elle ne savait qu’elle était filmée…

Bon, le problème c’est qu’il n’est pas autorisé de fumer dans des bâtiments publics. D’où la polémique. Les gens essayent de la décrédibiliser… Une chose qu’en général elle arrive très bien à faire toute seule.

Et donc on préférera tous quand elle fume des gauloises, que quand elle enfume les Gaulois.

Mais tout de même, doit-on la jugez là dessus ?

Souvenez vous, pour Polanski on s’était posé la question : faut-il séparer l’homme de l’artiste ? Ici, on est aussi en droit de se demander s’il faut-il séparer la femme du cancer du poumon ?

Ma réponse est oui. Bien sur,

Et on dira ce qu’on voudra mais en France, la porte-parole du gouvernement essaie de fumer discrètement alors qu’aux Etats-Unis le président recommande de boire du détergent.

Dans les deux cas ce n’est pas terrible, mais il y en a quand même un qui fait moins de tort que l’autre. Au delà de son cas personnel, cela pose le problème de la cohérence des gens qui exposés. Même à notre niveau.

A France Inter, que dirait-on si une photo sortait de Nicolas Demorand, seul chez lui, en train de regarder Touche Pas à Mon poste ? Que dirait-on si dans son bureau Mischka Assayas, écoutait du Pascal Obispo ! Il a le droit. C’est pas facile à admettre pour nous, on aurait envie de l’aider, de lui offrir une cure de désintox… Mais il a le droit.

Vous Ali, au moins quand vous êtes incohérent, vous ne vous cacher pas, et ça vous honore… Hier vous avez fait une émission complète sur les coiffeurs, alors qu’il suffit de vous regarder… Pour savoir que c’est pas votre spécialité !

Donc, je pense qu’on peut oublier ce problème, et surtout, se dire qu’on a de la chance, puisque, l’ancien porte_parole du gouvernement, c’était Benjamin Grivaux… Imaginez ce qu’aurait pu être une image prise à un moment inapproprié…

Et puis, les vices, c’est aussi ça qui nous distingue

C'est ce qui nous rend touchant, humain.

Franchement si vous deviez passer une soirée avec Arno ou avec Vianney, vous choisiriez qui ? Même Vianney il répondrait avec Arno !

Donc in fine, il est probable que ça lui ait servi à Sibeth… Et franchement, je ne pense pas que quiconque en France aura eu envie de commencer à fumer en la voyant dimanche. Elle n’a pas d’effet Cow-boy Marlboro, ’homme des pubs, Robert Norris qui nous a quitté l’an dernier et qui d’ailleurs n’a jamais fumé !!! Tout comme le chameau de Camel d’ailleurs. Vous voyez que je ne voudrais pas ici faire l’éloge du tabac, je préfère laisser ça Mark Twain qui disait :