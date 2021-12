Ah le mois de juin, on l’aime, parce qu’on sait que c’est le dernier avant l’été…

On l’a aimé aussi parce que le couvre feu est passé à 23h… que les restaurant rouvraient en intérieur et que le masque disparaissait en extérieur… et les salles de spectacles ont à nouveau reçu du public… avec des jauges oui, mais du public quand même ! Le virus est derrière nous c’est sur… LOL.

Tout devait donc se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes…

Même si, pour la France, ce mois de juin, il est un peu funeste… tout le monde se souvient d'où il était le 28 juin quand…

La France est éliminée du Championnat d’Europe de Football.

Et moi j’avoue, je n’ai pas compris ceux qui se moquaient de l’élimination des Français en huitièmes de finale de l’Euro, alors qu’ils ont été plus loin qu’à Roland-Garros.

Puisqu’effectivement le même mois, plus aucun Français n’était en deuxième semaine de Roland-Garros. Mais bon, nous sommes sur Inter, le foot n’intéresse personne. Passons à la suite.

A l’international c’est pas un grand mois, si ce n’est qu’à l’élection présidentielle en Mongolie, Ukhnaagiin Khürelsükh est élu !

Quand je vous disais que c’était pas un grand mois.

Mais connaît-on mieux les candidats aux élections régionales et départementales françaises.

Et là, on a beau être sur Inter, ca n’a intéressé personne non plus !

Pour LREM, en Ile de France c’était Laurent Saint Martin et pour chauffer son public en meeting il lui fallait une pointure une pointure de l’animation : Marlène Schiappa !

Votez Laurent, votez Laurent, allez allez, quand le parc flora s’est mis à chanter… allez debout !

Ce qui a vraiment marque le mois et intéressé les gens en politique intérieur c’est cette phrase

Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie.

Qui ne veut pas dire grand chose, c’est une phrase royaliste prononcé par le giffleur d’Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Tain L’hermitage.

Heureusement ça ne se passe pas partout comme ça, à Saint-Cirq-Lapopie, Emmanuel Macron a des vraies fans, et même parmi les jeunes

Qui sait cela finira par arriver... « Aujourd’hui peut-être, ou alors demain »…