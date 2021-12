Mai c’est plus léger, l’allégresse revient au point qu’Emmanuel Macron se détend… il accepte de recevoir à L’Elysée les deux stars du web McFly et Carlito.

Je l’avoue : je suis l’une des 10 millions de vues de la vidéo de propagande d’Emman… je veux dire… de la vidéo du concours d’anecdotes de McFly et Carlito avec le Président de la République.

Le principe des “concours d’anecdotes” de Mcfly et Carlito est un face à face où chacun livre une anecdote, vraie ou fausse, et l’autre doit deviner si la personne ment ou non.

Et il faut avouer qu’essayer de deviner quand Macron ment, c’est un beau défi

Malheureusement le Président n’a pas livrer ses meilleures anecdotes type :

Quand je serai président, plus personne ne dormira dans la rue

On serait au courant… C’est le problème de cette anecdote !

Mr le Président, effectivement, je suis touché par cette anecdote. Je pense que cette anecdote, elle, est fausse.

Ou plus drôle :

J’ai toujours été de gauche

Ahaha cette phrase est folle ! Et ce serait genre une exclu incroyable.

Tout ça nous évite de trop parler du bicentenaire de Napoléon… Attention, on le commémore, on ne le célèbre pas !

A l’international c’est plus sérieux, les Etats-Unis commencent à retirer leurs troupes d’Afghanistan, et franchement, on a absolument aucune raison de penser que ça va mal se passer...

Quant à l’épidémie Jean Castex pense avoir trouvé LA solution pour contrer le : demander à Sheila de booster la vaccination. Bon, en choisissant Sheila, on ne sait pas si Castex cherchait plus à convaincre pour le vaccin ou la réforme des retraites.

Et la bonne nouvelle arrive : le Président finit par annoncer la réouverture progressive des lieux de culture et cafés. Mais visiblement, certains n’a pas attendu la réouverture des cafés pour reprendre une tournée…notamment Jean Lassalle

Les plus anciens d’entre nous savent que les lieux d’échangisme, de libre échangisme, sont restés ouverts pendant tout le confinement… De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents, sans compter les ministres

– Monsieur Lassalle vous vous égarez là

J’ignore si des politiques font de l’échangisme, mais que des échangistes fassent de la politique, ça m’étonnerait moins…

Sans transition, Karim Benzema est à nouveau sélectionné chez les Bleus !!!

Ce qui a dû exciter les autres espérant qu’il apporte ces meilleurs sextapes à Clairfontaine.

Raffarin fait du Raffarin

Quand la droite se durcit, la droite se rétrécit

https://twitter.com/BFMTV/status/1389508240648585218

N’y voyez pas de lien avec les sextape...

Pour terminer, une info importante, selon une étude ADN il n’y a non pas une, mais quatre espèces de girafes. Ah ben oui, mais ça va tordre un sacré cou aux idées reçues !

Voilà, le légèreté reviendra… « Aujourd’hui peut-être ou alors demain… »