Alexandre Kominek se met au micro de Morgane Cadignan et ce matin, il n'aime ni Miou-Miou, ni Michel Vuillermoz, les invités de La Bande Originale…

Bonjour Miou Miou, Bonjour Michel Vuillermoz, j’espère que vous allez bien car moi j’ai connu mieux. Pour la simple et bonne raison que si vous avez compris ce que le petit monsieur bronzé là-bas a essayé de vous dire … : Je ne vous aime pas.

Non mais franchement, est-ce qu’on se rend compte du nombre de pièces ou de films auxquels ils ont participé ?! J’ai essayé de calculer le nombre de spectateurs que vous avez pu avoir en tout dans vos carrières et le chiffre est impressionnant ! C’est rien comparé à ce que Daniel gagne par chronique mais c’est beaucoup pour nous autres, les moldus.

Miou-Miou déjà… Pourquoi devrais-je vous aimer ? A 18 ans vous rencontrez Coluche, à 21 vous avez votre premier rôle dans “La Cavale” de Michel Mitrani. Trois ans plus tard, vous donnez la réplique à Gérard Depardieu et Patrick Dewaere dans «Les Valseuses» de Bertrand Blier. En 1980, donc à 30 ans vous recevez le César de la meilleure actrice pour votre rôle dans « La dérobade » et ! ET ! Vous n’allez pas le chercher ! … Moi, j’ai 32 ans, et j’ai rien de tout ça donc je répète ma question ? Pourquoi devrais-je vous aimer ? Le seul point en commun qu’on a, c’est que moi aussi mon césar je ne suis pas allé le chercher…

Madame Sylvette Herry alias Miou Miou, votre surnom vous a été donné par Michel Colucci, Coluche exactement, car vous sortiez ensemble à l’époque ! D’habitude, je trouve ça affreux les surnoms qu’on se donne quand on est en couple parce que c’est ridicule, mais vous, vous avez fait carrière avec ! Ça m’énerve, moi mon ex m’appelait Boubi ! Je vais où avec ce blaze ? Tu t’imagines un film genre : “Benoit Magimel, Vincent Cassel et… BOUBI”

Et alors vous Michel Vuillermoz… Alors oui, vous êtes un comédien incroyable avec une vraie gueule que j’adore, qu'on adore ! Mais je vous aime pas parce que même lors d’interviews, vous balancez de bonnes répliques. J’ai pu en lire quelques unes et ça m’a tellement énervé ...

