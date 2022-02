Ce matin, Alexandre qui a lu un article titrant : "La Chine va-t-elle devenir le nouveau maitre du monde?", nous explique pourquoi d'après lui les Chinois sont les maîtres du monde depuis bien longtemps…

Quel plaisir de vous retrouver! Surtout toi Leila! Ca a été ces vacances ce cette quarantaine?! Ah les arabes… Et oui on m’a dit cette fois tu remplaces Crédeville, faut que tu sois au niveau… Bon ben c’est fait…

Bref demain commencent les JO d’hiver de Pékin et beaucoup appellent au boycott, mais qu’est-ce tu veux faire!? J’ai lu un article qui disait : "La Chine va-t-elle devenir le nouveau maitre du monde?" Hahaha! La Chine c’est : l’empire, la muraille, le communisme, le textile, les baskets, les téléphones, les contrefaçons, les vapoteuses, les restaurants, le prêt-à-porter, les quincailleries, les supérettes, les pressings, le Club Med, des hôtels, des aéroports, des châteaux, le vin, les bar-tabacs, des clubs de foot, bref… La Chine c’est la vie! Donc il y a pas de nouveau maître du monde. La Chine est maître du monde depuis longtemps!

C’est nous, les nouveaux clodos. Qu’est-ce qu’on devient nous, les occidentaux, exactement? Si comme titre il y avait : “La France, les nouveaux maîtres du monde”, là ça m’aurait choqué. Enfin, ça m’aurait fait bien marrer surtout… Et entre nous, tu peux pas être maître du monde quand dans ton pays t’arrives pas à maîtriser tes ronds points. En Chine les gilets jaunes, ça n’existe pas… Bah parce que ça ferait ton sur ton. Bam! Blague raciste! Non, mais je parle de la France là, mais tu me dis “l’Espagne, le nouvel empire”, je te réponds : Ahahah excellent !

Par contre, tu me dis "l’Allemagne, le nouvel empire?", direct j’ai le genou qui tremble. Je me casse d’ici. Non Samuel on prend pas le train, mauvaise idée…

Ce que je veux dire par là, c’est que nous, les occidentaux… On est baisés! La preuve, on est en train de tout vendre. Tu vas à Londres, à Paris, Madrid, n'importe où, on te dit : Alors ça maintenant ça appartient à des Russes. Ça c’est les chinois. Oh, et ça c’est aux Qataris. Ça c’est les saoudiens. Ça c’est un mec du Bahreïn. Oh bah on peut dire que les pays du Golf nous la mette dans tous les trous! Allez tiens r’mets moi une suze!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !