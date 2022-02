Ce matin, Alexandre qui remplace à nouveau Daniel Morin, décerne le titre de héros du jour à un informaticien qui gagne 7.500 euros par mois en travaillant 10min par jour.

Bonjour tout le monde,

Comme vous le savez, je remplace Daniel Morin sur 3 jours cette semaine et c’est pour le moins éprouvant. Car pour bien faire, je fais tout comme lui. Je sors, je mange, je bois et je ken comme Daniel… Et je suis mais alors au bout du rouleau! Non stop, non stop, pourquoi tu crois qu’il porte ses chemises ouvertes? C’est parce qu’il a pas le temps de la refermer qu’il s’y remet à nouveau… C’est simple ça n’arrête jamais et c’est pas les plus jolies… Ah il attend pas minuit pour attraper des gremlins!

En fait ce que je veux vous dire c’est que malgré les apparences s’il y a bien un héros parmi nous c’est bien Daniel. Quand t’arrives à faire des pompes sans poser les pieds grâce à ta gaule du matin, c’est que t’es sacré un bonhomme. Donc oui, Daniel aurait pu être notre héros du jour, mais je peux pas le faire en 3 min. Comme le dit Daniel, c’est déjà trop long.

Bref, notre héros du jour, et là encore c’est une forme d’hommage à Daniel parce que c’est un sacré connard et on est tous jaloux de ce mec. C’est simple… Il s’agit d’un informaticien… Alors jusque là, ça fait pas rêver. Mais si je vous que le mec gagne 7.500 euros par mois en travaillant 10min par jour? Hein? On est d’accord, on s’est tous dit : ah le fils de pute…

Il s’agit donc d’un informaticien qui bosse pour un cabinet d’avocat. Son travail consiste à gérer des preuves numériques en vue de futurs procès et c’est depuis le Covid que sa vie a changé. Oui car depuis qu’il est à la maison, il a développé un script qui analyse le disque dur du bureau à la recherche de nouveaux fichiers, qui génère des numérotations pour ceux-ci, qui les transfère vers le cloud, puis génère à nouveau des numérotations pour permettre de les authentifier. J’avoue, je sais vraiment pas ce que je viens de dire, si ce n’est que j’ai compris un truc : il a plus besoin de rien branler.

