Ah ça faisait un petit moment et ça fait du bien, ça fait du bien de revoir vos tronches de perdants… Dommage, 42 pourcent vous y étiez presque ! L’extrême droite au pouvoir, c’est pas pour tout de suite ! Tout le monde n’a pas la chance d’être suisse, en même temps à 3800 euros le SMIC, forcément y a sélection à l’entrée de la boite… A priori le carré Vip t’y arrives pas en radeau…

Sans transitions, j’ai récemment fait la découverte d’une étude scientifique qui expliquerait pas mal de choses en termes de comportement chez les humains. Cette découverte messieurs, oui, je vais m’adresser aux mecs particulièrement, surtout à Gérémy, car Guillaume, je ne vous connais pas et Daniel, bin c’est Daniel, donc cette découverte, d’après ces recherches scientifiques, concerne quelque chose de bien plus présent dans nos gênes.

Messieurs, tenez vous prêts… L’infidélité serait héréditaire !

Putain, meilleure nouvelle de ma vie… Ohlalala… Ca explique pourquoi tous les matin je suis pas en forme, j’ai des cernes et la meuf à côté, c’est pas la bonne…

C’est héréditaire ! Donc messieurs, repensez à ces fois où vous vous êtes senti comme une merde, ces fois où vous vous disiez que vous ne la méritiez pas, que vous étiez un putain d’égoïste… J’aimerais que vous repensiez à tous ces moments où vous l’avez trompée, ces moments où en jouissant vous vous êtes dit “Haaannnn ! Putain j’aurais pas dû”.

Et bien j’aimerais que vous effaciez tout ça de votre tête car vous n’êtes pas une merde, répétez-le après moi, c’est pas ma faute, c’est la faute à papa !

Dès aujourd’hui, si vous trompez votre femme et qu’elle vous dit : t’es vraiment qu’un gros connard ! Répondez lui fièrement ! T’as pas honte de te moquer de ma défaillance génétique ? Hyper facile de se moquer des handicapés ! Tu vois ce que tu fais, là, c’est de l’infidelophobie, tout à fait !

Non j’ai pas peur des mots non… Les scientifiques ont réussi à identifier un gène spécifique — le gène Avpr1A — et c’est lui le responsable de l’infidélité. Ce gène en question permet la production de l’arginine-vasopressine. C’est une hormone qui influe sur le comportement social et qui impacte l’attachement entre les partenaires sexuels. C'est-à-dire que sans que vous le vouliez, ce gène produit une hormone qui a l’effet d’un petit cocktail du love. Donc arrêtez de vous sentir coupable, il faut tout simplement accepter le fait que vous êtes différent, que vous avez un gêne en plus, que vous êtes, en fait, un trisomique du cul.

