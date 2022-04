Ce matin, Alexandre qui n'aurait pour rien au monde manqué de remplacer Daniel Morin a choisi de nous gratifier de héros du jour. Et plus précisément celles et ceux qui arrivent à profiter de la vie qu’il nous reste dans ce monde qui dégringole…

Bonjour tout le monde !

Olalala ça fait plaisir… Ah bah ça fait un bail qu’on s’est pas vus ! Alors, est-ce que c’est parce que je suis actuellement sur des projets de ouf ? Genre en train de tourner dans un méga film dont je ne peux pas trop parler ? Hehe ! Pas du tout ! C’est juste que personne n'est malade… Franchement y a que Morin qui donc me fait croquer dans cette équipe. Qu’est-ce que c’est bien d’avoir un mec qui lèche tout ce qu’il trouve !

Mais en attendant de rien foutre faut bien bosser et donc mon héros du jour, que dis-je, mes héros, auraient pu être tous ces gens qui soutiennent la Russie. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis pro-russe, j’ai juste de l’admiration pour toute l’énergie qu’on met dans notre soutien à l’Ukraine ou plutôt : dans le bashing russe. On dégage la Russie de partout, les grandes marques ont fermé boutique, on la veut pas au mondial, même certains sites pornos ont fermé et ça je comprends pas… Faudrait justement offrir des abonnements premiums, faut les détendre les mecs. Si tu me vois débarquer avec du Sopalin, c’est sur je vais pas me battre.

Alors mes héros auraient aussi pu être les plus courageux en terme d’engagement pour l’Ukraine c’est les gens ici qui portent des pins aux couleurs de l’Ukraine !!! Ahlalala Putin va trembler s’il sait qu’on porte des pins ! Ça va dans tous les sens : On porte des pins, on arrête de boire des Moscow Mule… Un pote m’a dit : " je touche plus le caviar". J’ai dit : "mais depuis quand t’en manges ? T’es au RSA !"

Mes héros du jour les amis auraient pu être aussi tous ces gens qui partent pour sauver des vies en Ukraine… C’est super hein, mais ça m’énerve. Il y a un Français à la télé qui disait : “Ouais euhhh… J’ai tout plaqué…” Euhhh tu bossais dans un Franprix à Clermont-Ferrand. T’as rien plaqué du tout, t’as fuit Clermont-Ferrand. A part l’équipe de Rugby, personne ne plaque quoi que ce soit à Clermont-Ferrand. C’est dégueulasse Clermont-Ferrand ! A tel point qu’en arrivant à Marioupol, il a dû se dire : “mais à quel moment j’ai fait demi tour ?”

