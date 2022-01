Ce matin, Alexandre Kominek a une grande nouvelle : il arrête de boire pendant tout le mois de janvier...

Je vais pas passer par quatre chemins les copains, aujourd’hui le héros du jours c’est pas un héros du jour, c’est un héros du mois ! Et ce héros… c’est moi !!! Alors non j’ai pas sauvé des vies, trop facile ! Tenez vous bien les amis : je fais le Dry January ! Oui, mais dans mon cas, un mois sans alcool, c’est héroïque.

Vous comprenez pas, c’est pas une "détox", c’est une refonte totale de mon existence !! Bah déjà, quand je prends le métro le matin, c’est pas pour rentrer !

Le matin ! Parlons-en ! Je vais de découverte en découverte. Quel concept incroyable ! C’est marrant de se réveiller sans gueule de bois. Je suis là, je tiens debout, je fais mon café, je siffle !!! Un vrai connard, je suis presque heureux ! Tatatata Blanche neige

Et attendez !! Le saviez-vous, mais en fait, quand on est sobre, midi… c’est loin !!! Donc le matin, j’ai le temps de faire plein de trucs !!! Je fais rien hein ?! Mais si j’étais brillant ! Holala je serais milliardaire !!! Deux semaines sobre ?! J’achète Nagui. Je le mets dans mon salon ! Je connais pas le titre d’une chanson, Nagui ?! Plus besoin de Shazam ! Soirée karaoké ? Nagui ?! Balance les paroles !

Mais t’as de la chance Nagui je suis pas brillant, mais je maintiens, je suis un héros ! Parce que ne pas boire durant le mois de janvier, c’est complètement fou ! C’est justement maintenant qu’on devrait se foutre en l’air ! Janvier c’est le pire des mois parce que t’as l’impression qu’il dure deux mois ! Janvier c'est la série "Plus belle la vie" : Y'a pas de rythme, tout le monde joue mal et ça ne finit jamais !

Non mais, sérieux déjà que regarder "Plus belle la vie", c’est difficile, mais sobre ?! Ma vie sociale en ce moment, quel enfer ! L’autre soir, j’étais en terrasse, Perrier rondelle et un pote me parle en s’enfilant des pintes et je me dis : Bordel, mais il a toujours été aussi con lui ?? Je réalise que j’ai des amis que je peux uniquement voir ivre.

