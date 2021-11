Ce matin, Alexandre se glisse dans les souliers de Daniel Morin et rend hommage à son héroïne du jour : la crème! Pas celle qu'on met sur le corps mais celle qu'on met dans le corps…

Le héros du jour les copains… non les amis… euh les collègues, Mesdames, Messieurs…? Qui est le héros du jour ? Est-ce ce Daniel Morin, ce vieil homme édenté que je remplace aujourd’hui à la suite de son départ pour rejoindre le comité de campagne d’Eric Zemmour ?

Est-ce cet homme qui dans les transports se lève pour laisser sa place à une femme enceinte et à qui on répond "merci mais je ne suis pas enceinte" et qui se rassied en la regardant dans les yeux et en répondant : "Ouf alors restez debout et marchez un peu, ça vous fera du bien." Non, je ne parlerai pas de moi aujourd’hui.

Le héros du jour les amis aurait pu être une héroïne. Une femme qui a combattu et vaincu tous ses adversaires dans un château. Et lors de sa victoire, tout le peuple français exultait de joie et criait son nom ! Jennifer, Jennifer, Jennifer !!! Oui, la première gagnante de la StarAc' fête son anniversaire aujourd’hui et on lui souhaite de continuer à s’exposer un peu plus au soleil tout en faisant attention à bien mettre de la crème.

En parlant de crème les amis… Aujourd’hui, nous sommes le 15 novembre. Nous voici en plein milieu du mois le plus dégueulasse de l’année. Pire mois du monde, il fait froid, il fait gris et c’est l’anniversaire de tout le monde ! Rien que dans cette émission, on est la moitié à être née en novembre ! Et tu sais pourquoi ? Parce que 9 mois en arrière, c’est la Saint-Valentin. On est le fruit du manque d’originalité de nos parents. L’enfer… imaginer ses parents profiter d’une formule saint valentin “buffet à gogo” dans un restau minable pour rentrer faire l’amour en cuillère parce que Monsieur et Madame sont ballonnés… Nagui, j’ai vu que t’étais né pile le 14 novembre, donc toi ça ne fait aucun doute, tu es un enfant du buffet à gogo. Je te laisse avec cette image joyeux anniversaire !

