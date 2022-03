Alexandre a été ciblé par une publicité pour passer ses vacances à Dubaï et il a été convaincu!

Bonjour tout le monde,

Bon bah les amis, l’autre jour je naviguais sur internet en tentant d’échapper tant bien que mal au pubs, ouais, parce qu’elles sont ciblées et bordel c’est flippant. Ah ouais, à cause de ça, je réalise que j’ai vraiment des goûts et des intérêts de fdp… Non mais je l’admets, rien que sur Insta, les pubs que j’ai c’est soit des marques de luxe, soit comment avoir des abdos en 15 secondes soit y a un mec avec une tondeuse qui rase deux kiwis j’ai pas capté…

Bref! Au milieu de tout ça, je tombe sur un article qui me propose de passer mes vacances d’hiver à Dubaï et franchement ça fait envie!!! Oulalala tout ce que tu peux faire Leila!!!

Il y a des taxi-hélicoptères!!! T’as capté Leila??! Non t’as pas capté! Parce que tu crois que c’est des hélicoptères que tu prends comme des taxis alors que pas du tout!!! C’est des hélicoptères que tu prends avec ta voiture!!! T’es dans les bouchons? PAF! On te soulève et salut les bouffons! Dubaï Leila !! Oh j’ai envie de bouger mes épaules!

Hôtel sous-marins Leila!! Avec des chambres, t’as pas la vue sur la mer, mais dans la mer!! T’es sous l’eau! Les chambres sont dotées de fenêtres allant du sol au plafond, ce qui permet d’observer de près les quelque 65’000 milles créatures marines qui peuplent le lagon Leila!!! Si ça fait pas envie ça hein?! Ken devant 65’000 milles créatures marines!! Bam, tu bandes mou et tu te fais juger par un banc de Mérou! Dubaï Leila, Dubaï!!!!

Des îles en forme de carte du monde Leila!!! Mais que du coup tu peux voir que si tu prends de la hauteur. Et pour ça, faudrait prendre le taxi-hélicoptère Leila, mais tu vas le faire ça de toute manière et tu sais pourquoi? Parce que t’es pas une bouffonne Leila! Ça serait tellement dommage d’être sur une plage en forme de Roumanie et de pas le savoir!

Non mais sérieux, on se réveille!!!! Quelle idée d’aller en vacances au ski en France ou en Suisse… Qu’est-ce tu vas te faire chier à aller à la montagne alors que tu peux aller faire du ski dans un centre commercial! C’est le seul endroit du monde où tu peux dire : J’ai pris des œufs, et là, j’vais prendre les œufs!! C’est maaaalaaaade!!!!

Et puis les escalators, c’est tellement has-been, alors qu’un tire-fesses pour aller chez Gucci, ça c’est la classe! D’ailleurs, pourquoi vous croyez que Nagui a des clous sur ses baskets??? Les après-midis il file à Dubaï pour faire de la raquette!

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !