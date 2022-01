Ce matin, Alexandre Kominek a décidé de rendre hommage à la Police française parce qu’ils ont pas un métier facile …

Mon héros du jour les amis, c'est la police ! Alors, je sais que sur France Inter, on a plutôt une audience bobo-gaucho-bio-écolo-bolchevico-anti flic… Même si vous êtes les premiers à composer le 17 dès qu'un lampadaire clignote un peu trop fort après 22h…

Récemment, j’ai été dans un commissariat pour porter plainte, pour des raisons que je tairai et parce que je veux pas salir le nom de Daniel Morin en public mais bref ! On est quand même content de pouvoir porter plainte en toute sérénité… Enfin quand on est un mec.

Et quand on porte plainte pour vol, pour toucher du fric de l’assurance, la Police, c’est pas un peu de copains ? Et quand on se sent pas en sécurité et qu’on voit des flics dans la rue, on est un peu rassurés ? Enfin, quand on est blanc.

Mais oui, je voulais parler de la Police. Alors, évidemment qu’il y a des abus de pouvoir, des racistes, mais pas que dans la Police! Vous pensez que sur Inter il y a pas d’abus ? Vous pensez que Leila me met jamais de coups de pression ??? Quand j’oublie de mettre du sucre dans son café, elle me tase !!!

Franchement, les flics ont vraiment pas un métier facile… Ils sont courageux, souvent mal payés et ils ont toutes les semaines à faire à des types comme moi aux sorties de boîtes à 5h du matin. Sauf au mois de janvier car je vous rappelle je suis en détox. Et je me suis déjà vu ivre ! Ouais, parce que j’ai des potes supers qui, au lieu de me retenir, filment ! Et bah j’ai vu des images, j’avais envie de me foutre en GAV. Sur la vidéo, on me voit dire aux flics : "Hey ! Un flic qui mange des chicken nuggets, c’est du cannibalisme ! Hahah!"

Franchement, je suis flic ? Coup de matraque. Et faut me voir dire : "Ouaiiiis, je connais mes droits". Donc bourré, en plus d’être lourd, je me prends pour Badinter…

