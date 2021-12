Alexandre Kominek se met au micro de Morgane Cadignan et ce matin, il n'aime pas Fabrice Luchini, l'invité de La Bande Originale...

Oui aujourd’hui je remplace Morgane Cadignan et clairement, je suis le profil idéal ! Ouais on a un point en commun avec Momo, enfin trois si on compte l’alcoolisme et notre faible cachet, il y a pas mal de gens que j’aime pas. Franchement, je vais être honnête Monsieur Luchini : je vous déteste.

Ca c’est fait…. Non parce que pour une première je suis face à vous...Daniel m’a même dit, tu verras mon petit, comme punition, y a chroniquer face à Luchini ou se faire passer la bite au cirage. Et ben j’en ai encore les mains sales. Et, c’est pas celle de Sartre. Hé hé j’ai ma culture…

Alors Fabrice déjà vous êtes né le 1er novembre. Rien que ça, ça m’énerve. Il a choisi de venir au monde le jour de la Toussaint, le jour où la France décide de célébrer tous ses saints, bébé Luchini s’est dit : et bah ça sera mon anniversaire en fait !! T’as vu le melon du gars alors qu’il était seulement bébé ???! J’espère que votre mère a accouché par césarienne. Ah mais je vous l’ai dit je suis vénère, moi je suis né le 20 novembre ! Le 20 novembre c’est la journée mondiale de l’industrialisation de l'Afrique. Putain génial… Chaque année, mon gâteau a le goût de Bolloré.

Vous allez me dire : comment connais-tu le goût de Bolloré ? Héhé chacun sa manière de réussir…

Bref, revenons-en à vous monsieur Luchini ! Je vous aime pas, parce que vous n'étiez pas bon à l’école… Et ça m’énerve ces gens qui étaient cancres ou mauvais en cours, mais qui avec le temps sont devenus des icônes, des références, des stars… Ça m’énerve parce que moi aussi j’étais nul à l’école, donc ça me fout une pression !!! Bah t’imagine si j’ai été nul en cours et nul après ? On va mettre quoi sur mon épitaphe ? “Comme d’hab, il passe pas l’année…”

Autre chose pour laquelle je vous aime pas monsieur Luchini … Vous adoriez danser et aller en boite de nuit, là dessus on est pareil. Mais vous quand vous y alliez, un certain Paul Bensimon, un homme de la nuit, qui vous propose d’ouvrir une boîte de nuit. Ok c’était à Angoulême, mais quand même ! Moi quand tu me vois en boite, tu envisages plus la fermeture et la reconversion professionnelle, je pense que si Jean Roch me voyait en boite, il deviendrait nonne.

