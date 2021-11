Ce matin, notre nouveau chroniqueur Alexandre Kominek se présente…

Bonjour tout le monde !

Hyper content de faire cette première devant Jeremy Lopez et Clovis Cornillac… Deux acteurs, deux lyonnais… Il Y’a un vrai sentiment lyonnais. Les Lyonnais, ils sont fiers. Fiers de Paul Bocuse, des Frères Lumières, d’Alexandre Astier et il y a de quoi ! En revanche, faut quand même rappeler que les Lyonnais sont les créateurs du French Tacos. Pour ceux qui ne voient pas ce qu’est un French Tacos, c’est une sorte de galette / camion-benne qui comprend tout ce qui peut rester de sale dans un frigo et dont le seul intérêt est de tester la résistance de tes intestins. Non, en vérité les Lyonnais ils se retrouvent plus qu’autour d’une seule et même fierté : celle de ne pas être né à Saint-Etienne. Et-on-les-com-prend. Pour les messages d’insulte, adressez-les directement à Daniel Morin, il a l’habitude et il les mérite….

Mais revenons au vrai sujet qui nous, qui vous, qui m’intéresse. Moi! Qui l’eut cru, moi sur France Inter. Enfin, je suis là en remplaçant ; je suis là en “dernier recours”, je suis un peu ce dernier choix de boîte de nuit. Tu sais quand un pote dit : au pire on a qu’à aller au petit palace et tout le monde répond "oh noooon pas le petit palace !" Alors qu’en vrai, c’est la seule boîte où tout le monde rentre et s’amuse ! Tu sais ce genre de boîte où le DJ coupe la musique chaque 5min pour dire : "et on souhaite un joyeux anniversaire à Antoine !" Et le lendemain tu te réveilles en disant : “putain je suis où” suivi de “oh mon dieu” et tu rentres chez toi, ton t-shirt blanc plein de traces de fond de teint orange ; on dirait que t’as perdu Roland Garros mais bordel t'es heureux ! Donc voilà, tout ça là c’est moi : Alexandre Kominek, enchanté !

