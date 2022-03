Aujourd'hui Alexandre nous parle rupture. Il est tombé sur une vidéo TikTok d'un psychologue américain expliquant les signaux qui permettent de savoir si ton couple est en danger…

Bonjour les amis,

J’espère que vous allez bien! J’avais envie de vous parler de rupture aujourd’hui! Ouais parce que je suis tombé sur la vidéo d’un psychologue américain sur TikTok. Oui les psychologues font des vidéos sur TikTok. Tout le monde fait des vidéos sur TikTok. Si tu fais pas de vidéos sur TikTok aujourd’hui, t’es nul! T’existe pas, t’es une merde, tu sers à rien, t’es personne! Donc je tombe sur sa vidéo parce que c’est mon algorithme à moi ça. Des culs, des culs, des culs, des burgers, un psychologue. Et donc dans cette vidéo, mon psychologue me dit qu’il existe des signaux qui permettent de savoir si ton couple est en danger. Donc voilà chères auditrices, chers auditeurs, amis, collègues autour de la table et autres salopards, j’espère que ce que je vais vous annoncer vous permettra de faire un petit bilan perso et peut-être de préparer en douceur votre nettoyage de printemps.

Alors, un des premiers signes correspondrait au moment où vous n’êtes plus du tout intéressé par l’intimité émotionnelle de votre partenaire. C’est-à-dire que s’il se ramène en disant un truc du genre: “Olala je sais pas ce que j’ai en ce moment, mais j’ai pas le moral, j’en ai vraiment gros gros sur la patate.”

Déjà c’est que vous êtes avec un putain de ringard mais s’il vous dit “j’ai pas le moral” et que dans votre tête vous dites : “Ah bah t’as pas de projets, t’as pas de fric… Ça serait le comble que t’aies le moral!”

Ça sent pas bon. On est pas sur l’autoroute du kiff que tu prends pour te marier à Vegas.

Autre signe aussi que nous donne le docteur, et celui-là est complètement dingue, j’aurais jamais imaginé, c’est quand vous réalisez que vous préférez passer du temps seul qu’avec l’autre. Putain j’ai lu ça j’ai dit : Ah bon ? Merci docteur… De toute façon, ça se sent quand quelqu’un préfère être seul. Si votre compagne vous balance devant la télé : “Pfff il est vraiment trop petit ce canapé”. Le problème c’est pas le canap’, c’est le connard qui est dessus.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !