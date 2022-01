Ce matin, Alexandre aurait pu choisis comme héros du jour les Roux en ce "Kiss a Ginger Day", a préféré choisir un véritable héros. Un héros qui peut transformer une soirée ou devenir une anecdote exceptionnelle …

Les héros du jour, je dis bien les héros, auraient pu être les Roux. Oui, car en ce mercredi 12 janvier, nous célébrons la journée mondiale des roux. Enfin, c’est très exactement le : "Kiss a Ginger Day". Le jour du “embrassez un Roux”. Mais comme je n'ai pas les moyens d’approcher Nicole Kidman ni Julian Moore … En revanche, Nagui t'as surement le 06 Régine ? Je préfère vous parler d’un autre héros., bien plus fort que le Kiss…

Le héros du jour les amis est un véritable héros. C’est simple, il peut transformer une soirée minable en soirée exceptionnelle. Non, je ne parle pas du kit Karaoké Party Groove, mais de quelque chose de bien plus fort ! Le héros dont je vous parle sauve des couples. Il intervient juste après des disputes et bizarrement, il est encore meilleur.

Il peut rester gravé à jamais !!! Devenir une anecdote exceptionnelle à tel point que quand tu la racontes on te dit : "Mais ta gueule !!!! Comment ça avec une fourche ?"

Bon, c’est vrai il peut aussi être synonyme de mauvais souvenir… Souvenir que l’on garde bien pour soi ! On veut pas du tout que les gens sachent que tu n’y arrivais pas, que t’étais mou, que tu as utilisé ton pouce en guise de chausse pied…

Vous l’aurez compris, le héros du jour est bien : le sexe !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !