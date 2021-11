Il la déteste et pourtant la regarde chaque semaine, c'est "50min Inside"! Alexandre nous explique le principe de l'émission de Nikos : des endroits magiques, avec des gens n’ont mais alors aucun problèmes...

Bon alors je vous le cache pas… J’étais furieux jusqu’à ce matin, chaque début de semaine, c’est compliqué parce que je prends cher le weekend. Ouais, dès le samedi je suis pas bien et pas parce que la veille j’ai fait shabboite. C’est shabbat, mais en boite ! Non, c’est parce que le samedi quand je comate sur le canapé devant la télé et à chaque fois je me fais réveiller par l’émission "50min inside" ! Ohlalala comme ça m’énerve ! Nikos, si tu nous écoute : je te déteste !

Rien que le générique, on dirait une sirène d’alerte. Mais pas une sirène d’alerte à la bombe ou d’alerte incendie, mais d’alerte à : "Hey oh !! On se réveille !! Tu vas regarder l’émission pour réaliser comme ta vie c’est de la merde !!!".

Et tous les samedis, tu réalises ! T’es posé sur ton canapé, slip troué et on te montre des endroits paradisiaques avec des gens mieux habillés que toi à la saint sylvestre alors qu’ils vont à la plage !!!

Dans l’émission, tu vois que des endroits magiques, avec des gens n’ont mais alors aucun problèmes. C’est son truc à Nikos, il est là : “Aujourd’hui nous allons vous faire découvrir le repères des stars et des gens fortunés, l'île grecque la plus convoitée des Cyclades, après Stifnos et Mykonos, Mesdames et Messieurs : l’ile de YAPASD’CLODOS.”. Tu vois des mecs qui portent du lin, des meufs qui portent rien, tu te dis : "mais quelle idée d’être de gauche ? C’est ça que je veux !", ‘Tain, moi la dernière fois que j’avais des meufs à ma table, c’était la fête des voisins !

Horrible cette émission, T’es dans tes 25m2 à 1200 balles en PLS et on t’emmène au Brésil ! Enfin, toi tu vas nulle part, le seul voyage que tu as fait c’est quand t’as mangé libanais parce que sur UberEat c’était un acheté, un offert.

Ah ouais là au Brésil, on te montre des endroits qui étaient vierges mais dans lesquels on a construit ! Non, mais ne vous inquiétez pas, on a construit des écolodges… Et pour s’y rendre, les clients viennent en jet privé hahaha! Autant vous dire, il y a que Nagui qui peut aller piquer une tête dans la piscine… Leila, on prendra l’apéro à Paris Plages. Alors écolodge, le principe : deux planches de bois, un luminaire en raphia, mais surtout des autochtones en guise de personnel. Bah oui, on leur a trouvé un travail parce qu’avant, ils vivaient en autonomie, communauté auto-gérée, “on a pas besoin de vous”, Quel égoïsme !

