Ce matin, Alexandre qui dans le fond est un acteur, incarne Daniel Morin. Et rien que pour ça il aurait pu lui-même se décerner le titre de héros du jour. Mais non, aujourd'hui c'est le culturiste et baron de la drogue anversois Frank le Tank qui est à l'honneur.

Bonjour tout le monde!

Alors aujourd’hui je remplace Daniel Morin… Faut du courage, hein?! Ouais parce que quand je remplace quelqu’un, je me mets vraiment dans sa peau… Bah ouais, je suis acteur, comme vous Gérard, j’incarne! J’ai donc fait ce que Daniel fait tous les matins, j’ai mis du Genépi dans mes cornflakes puis, j’ai enlevé les cornflakes. Daniel ne garde que le sucre des Frosties pour que l’alcool monte plus vite. Ah bah, accrochez-vous, sa morning routine, c’est pas celle de Ronaldo. Ensuite, en sortant de chez moi, j’ai apporté une boite de chicken nugget à un SDF qui a découvert, en l’ouvrant, qu’elle était vide. Oui, Daniel considère les pauvres, mais ce qu’il préfère le plus au monde, c’est faire des blagues. Enfin, arrivé chez Radio France, j’ai mis un coup de boule à Paul en disant : ça va pd?

Donc Voilà… Vous l’aurez compris, le héros du jour aurait pu être moi, car il en faut du courage pour remplacer ce bon vieux Daniel, mais je préfère mettre en lumière quelqu’un d’autre aujourd’hui. Un homme, sur lequel le monde et la justice s’acharne… Mesdames et Messieurs, le héros du jour c’est Frank le tank

Vous allez me dire : Mais qui est Frank le Tank?

Frank le Tank est un culturiste et baron de la drogue anversois, qui vivait entouré de femmes, de voitures de courses… Il avait même pour collègues un trafiquant marocain caché à Dubaï et un Albanais en cavale, ça c’est de la bande originale bref, des muscles, de l'oseille et des meufs, Frank est clairement un exemple!

Malheureusement, Frank vient de prendre 9 ans de prison ferme car il s’est rendu à la justice anversoise…Comme quoi, quand t’es honnête, tu finis toujours par te faire baiser.

Ce que j’ai oublié de vous dire, c’est que Frank le Tank, c’est plus d’un million d’abonnés sur TikTok !!!! Oui, depuis qu’il était parti vivre caché en Afrique, comme toute personne qui n’a rien à se reprocher, Frank est devenu une star sur le réseau social. On peut voir le baron de la drogue danser, faire des playbacks ou tout simplement nous livrer quelques astuces comme sur cette vidéo où il nous explique que pour garder une femme africaine, il suffit tout simplement de lui donner de l’argent. Merci pour tes tips Frank!

