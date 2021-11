Samedi c’était l'anniversaire d'Alexandre ! Et on lui a organisé un anniversaire surprise, l'occasion pour lui d'être le centre de l'attention et d'avoir le sentiment d'être une star ...

Oh je suis heureux d’être là et de refaire une chronique avec vous ! Même si j’ai eu la bonne idée d’aller voir des commentaires Youtube qui disaient sous mon dernier passage : donc je paye ça avec ma redevance ? Haha mais tu sais le pire ? C’est ce que MOI je paye avec TA redevance hahaha ! Snnnnif ... Sois pas choqué Nagui, c’est toi qui m’a dit tout à l’heure "viens on va aux chiottes", j’ai dit ok, "non mais chiottes handicapés il y a plus d’espace et ils ne sont jamais là" ! Trente secondes après, j’étais en stress, j’étais là : " Ah ouais ?! Il y a jamais d’handicapé, Nagui c’est quoi ce bruit?! C’est Morin qui répète sa chronique ...

Bref, samedi c’était mon anniversaire ! Et on m’a organisé un anniversaire surprise ! Et ce que j’adore dans les anniversaires surprises, c’est pas le côté : "on a réuni tous les gens que t’aimes dans un resto que t’aime parce qu’on t’aime", non ça je m’en bats les couilles ! Ce que j’aime c’est ce sentiment d’être une star !!! Tu es le centre de l’attention, t’as rien à faire ! On a pensé à tout pour toi ! Le seul truc que t’as à faire, c’est de faire croire que tu t’y attendais pas du tout, comme un acteur qui reçoit un prix. Ah mais moi je travaille mon futur César aux anniversaires surprises ! Tu joues l'étonnement : "mais non" ; la gratitude : oh lala, vous êtes fous, fallait pas merci !!

La vie est une école de cinéma ! J’ai appris à jouer la certitude avec les filles : Alex t’es clean ? Evidemment…

