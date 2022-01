Ce matin, Alexandre nous explique en quelques points pourquoi les boîtes de nuit sont des lieux culturels tout aussi importants que les musées…

France inter est-ce qu’on est chaud ce matin???? Ouais bah moi pas du tout! La réouverture des boîtes était annoncée pour le lundi 24 janvier et bam! Ils te la foutent le 16 février!!! Ca va Castex? J’te dérange pas trop???? J’ai tellement la haine!!!

Je me voyais déjà samedi soir, en before, finir la bouteille cul sec car : “Alex il y a le Uber qui est là.” Je serais monté dans la voiture, j’aurais affiché fièrement mes origines tunisiennes et j’aurais mangé le crâne du chauffeur avec mes analyses sur la coupe d'Afrique des nations 2022! Est-ce que je viens de supposer que le chauffeur Uber serait forcément originaire du continent africain?? Complètement!

Puis, arrivé au Paradisio, j’aurais fait la bise au patron :”Comment tu vas Vincent ?” Je serais passé devant tout le monde. Est-ce que je viens d’afficher le fait que j’ai certains privilèges? Complètement!

Racisme, privilège, ne suis-je pas le représentant de l’homme blanc qu’on essaye d’abattre? Complètement!

Les boîtes de nuit!!!! Franchement comment peut-on fermer ces lieux culturels?! Oui culturel ! Excusez-moi, mais si Pitbull c’est pas de la culture?!!

Je vois pas la différence entre les boites et les musées franchement… En boite, il y a des gens, ils arrivent à danser pas dans les temps. Excuse-moi, mais tu fais ça au Palais de Tokyo, on appelle ça une performance. Je te jure t’as des gens en boite, tu les vois danser tu te dis : mais il danse ou il dénonce un truc? Ah mais c’est vraiment de la performance car quand tu le vois tu te dis : moi aussi je peux le faire. Et bah je te jure que pas du tout.

Il y a pas de différence entre une boite et un musée! T’as bien vu les œuvres les plus estimées dans les musées, elles sont à l’écart. Bah en boite c’est pareil avec les plus jolies. En boite, La Joconde? Immense michto. T’as pas moyen de l'approcher, tu la vois à peine, il y a un cordon… Elle est là avec son petit sourire, elle se fout de ta gueule depuis son carré vip… Bon bah qu’est-ce tu fais? Tu te rabats sur des œuvres mineures… Après tout, le cubisme était une grande période aussi… Je dois l’avouer, j’ai même un petit faible pour Botero.

