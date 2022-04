Aujourd'hui Alexandre qui est allé se promener Porte de la Chapelle à Paris pour découvrir la colline du crack, nous partage ses bons plans.

Bonjour tout le monde ! Comme j’ai décidé aujourd’hui de m’adresser au plus grand nombre autour de la table, j’ai décidé de vous parler….Littérature….Haha vous pensez bien que non ! Qu’est-ce que j’adorerais vous sortir des phrases du genre : les amis, je veux vous parler d’un bouquin que j’ai dé-vo-ré…

Mais c’est pas le cas, d’ailleurs moi si je me lèche le doigt, c’est pas pour tourner une page.

Bref; on va parler drogue ! Alors, la semaine dernière, j’étais dans le métro et un toxico bloquait la porte. Evidemment comme on est à Paris tout le monde le regardait sans rien faire ni même dire quoi que ce soit. J'ai donc pris une pièce, je l'ai jeté sur le quai, il est allé la chercher, les portes se sont refermées et on est parti… PAS UN MERCI. RIEN ! VOUS ETONNEZ PAS QUE LES ALLEMANDS AIENT ETE BIEN ACCUEILLIS A UNE CERTAINE EPOQUE…

Ah mais je découvre les parisiens de jour en jour….D’ailleurs, j’ai récemment découvert un petit endroit absolument fabuleux à Paris… Le dépaysement à l’état pur !

Oui, le dépaysement est possible à Paris, mais pour cela il faut évidemment oublier la tour Eiffel, l’arc de triomphe ou le sacré cœur… Ces lieux bondés de touristes ne reflètent pas ce que la Capitale a de mieux à vous proposer.

Aujourd’hui, je vous suggère un endroit plus atypique mais aussi plus authentique. Un lieu dont les habitants sont tellement chaleureux qu’ils se promènent souvent sans pantalon. Et tellement souriant qu’ils n’ont même plus de dents. Je vous donne donc rendez-vous dans le 18ème arrondissement ou plus exactement à Porte de La Chapelle afin de découvrir la Colline du Crack. J’ai bien précisé ou c’était parce qu’on a deux actrices aujourd’hui, et des mecs sans pantalons qui prennent de la drogue, on pourrait croire que c’est le festival de Cannes.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !