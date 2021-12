Alexandre Kominek se met au micro de Morgane Cadignan et ce matin, il n'aime pas Joann Sfar et Mathieu Sapin, les invités de La Bande Originale…

Me revoilà une fois de plus à remplacer Morgane Cadignan et je l’ai eu au téléphone hier, elle était fière de moi. On en a profité ensuite pour chier sur le monde puis on a parlé de nos conditions de travail à Inter, je vais pas m’étaler là-dessus, mais Nagui, retiens bien un mot : prudhomme. Et, ce matin qui c’est qui vient… ? Alors je vais pas tourner autour du pot ni vous faire un dessin parce que moi, contrairement à vous, je ne sais pas dessiner : Mathieu Sapin et Johan Sfar, je ne vous aime pas.

Pourtant Sapin et Sfar, ça fait SS et rien que pour ça j’aurais pu vous aimer. Et c’est pas le créateur du chat du rabbin qui va me cogner pour cette vanne…

Mais allons-y un par un. Mathieu Sapin, né à Dijon le 7 octobre 1974. Signe astrologique, balance. Oh bah tiens, après SS, le voilà collabo… Mais bon, quand t’es né à Dijon… Je comprends la haine, non mais c’est vrai, c’est plus un endroit que tu quittes que l’inverse, t’as jamais entendu quelqu’un te dire “je pars en vacances à Dijon”. Bah regardez, Denis Brogniart est de Dijon et je suis sûr que s’il a fait "Koh Lanta", c’est avant tout pour fuir loin de Dijon. la ville de la moutarde et des tchétchènes.

En 1992, Mathieu, vous rentrez aux Arts-Déco de Strasbourg, parcours durant lequel vous allez créer SuperMurgeMan, votre premier héros pour le magazine de l’école. En 2000, vous sortez votre première BD “L’Oreille gauche” et en 2002, vous vous faites connaître grâce au premier tome de ce fameux SuperMurgeMan, un anti-héros qui carbure à la bière. Personnage tiré de vos vacances arrosées à Corfou. Et ça m’énerve les gens qui arrivent à tirer du positif de leurs conneries. Le mec picole tous les soirs et derrière il te fait une BD qui cartonne. Bordel, ça fait 16 ans que je picole, je n'ai toujours rien recraché. Enfin si, mais alors ça ne cartonne pas du tout.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !