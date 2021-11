Ce matin, Alexandre nous parle de son syndrome de Peter Pan ...

Hello Tout le monde !!!

Qui l’eut cru de retour aussi rapidement parmi vous sur France Inter, radio réputée islamo gauchiasse. Alors je tiens à dire, c’est n’importe quoi parce qu’à peine arrivé, on m’a dit tu vas faire l’émission de Leila et Nagui… Leila et Nagui ?! Ah ouais super donc il y a même plus le côté gauchiste ! Mais, il est là, le Grand Remplacement ! Les arabes ont pris le dessus, bravo, on va droit dans le mur et en tapis volant !

En revanche je suis très content de faire ma dernière émission à vos côtés Monsieur Souchon, parce qu’on a des points en commun. Comme vous j’ai des origines suisses, comme vous j’ai des demi-frères et demi-sœurs et surtout comme vous j’ai 10 ans. Ouais, ça fait 20 ans que j’ai 10 ans, le souci c’est que c’est dangereux d’avoir 10 ans et du pouvoir d’achat parce qu’on fait beaucoup de bêtises. Et ouais comme par exemple… hier soir ! Vous vous demandiez depuis le début : “c’est quoi cette odeur dans le studio ?” C’est moi, j’étais en boite !!!”



Non mais c’est horrible comme je suis tiraillé à chaque fois dans ma vie, j’ai une partie de moi qui me dit : ne sors pas Alexandre, tu sais que tu as des obligations Alexandre, des responsabilités Alexandre et en même temps j’ai ma petit voix d’enfants qui me dit : mais qu’est-ce tu t’en bas les couilles Alexandre, maintenant que t’es soi-disant adulte : attrape ce verre de rhum coca, montre à tout le monde comment tu danses le merengue, mais enfin Alexandre, et pourquoi tu le ferai pas en slip ??!



Oui Alexandre, parce qu’on vit qu’une fois ! Oui, On vit qu’une fois, en revanche des moments de gêne, tu peux en avoir 3000 en une semaine. D’ailleurs, tu sais que ça va pas dans ta vie quand la première chose que tu te dis le matin en ouvrant les yeux, c’est : “arf putain j’aurais jamais du sortir… Bonjour Monsieur vous êtes qui ?” En venant ici, j’ai fait le bilan de ma soirée d’hier : j’ai claqué 300 balles pour plaire à une meuf que j’ai même pas pécho. J’ai compris ce que voulait dire : payer sans contact.

