Aujourd'hui on est vendredi et ça fait penser à Alexandre que le shabbat est une formidable excuse pour s'échapper de certaines situations…

Bonjour tout le monde,

Aujourd’hui c’est vendredi et qu’est-ce que j’aime le vendredi! On va pouvoir lâcher un peu ces deux prochains jours, sortir faire la fête, en plus ils ont rouvert les boîtes! Bon si t’es branché et que tu veux voir du beau monde à Paris, faut sortir en pleine semaine. Le weekend, c’est les soirées “euses”... Les soirées ou il y a les vendeuses, coiffeuses… En gros tout ce qui fini en "euse" tu sais qu’ça a fini en échec scol’hair (très bon nom de salon).

Non mais attendez moi, je les adore! Ohlalala une fois je finis ma soirée avec une coiffeuse, elle m’a mis un oid en me disant : "Est-ce que la température vous convient?", Ohlalala! Génial!

Tu vois, a contrario, ouais je balance un peu de latin pour équilibrer, je déteste les soirées “trice”! Actrices, les réalisatrices, autrices… A la dernière fois, une meuf, autrice, me dit qu’elle est sapiosexuelle... Ouhlaaa! Attirée par le savoir et l’intelligence, je vous cache pas qu’à ce moment là, j’ai vu Denis Brognard m’éteindre le flambeau en me disant : “l’aventure s’arrête ici”. Mais, mais, mais… On a fini ensemble! Oh bah j’ai plus d’un tour dans mon sac à malice! T’façon, ça se dit sapiosexuelle et ca finit toujours par baiser avec des mecs qui font des fautes d’orthographe.

En vrai, Les sapiosexuels c’est juste ceux qui arrivent pas à coucher avec ceux qui les attirent. C’est comme ceux qui se disent non-violent et qui ont le physique de Houellebecq.

Bref, Vendredi c’est super et vous savez pourquoi??? Parce que vendredi soir, c’est shabbat! Alors je sais que mon intro n’était absolument pas kasher, mais je vais vous dire comme c’est super de faire shabbat. Enfin, de dire que vous faites shabbat, ouais, shabbat peut vous sortir de galères!!! Alors vu qu’on est sur une antenne islamo-gauchiste, laïque, capuccino pas trop froid pas trop chaud, je vais vous rappeler ce que signifie “shabbat”. Shabbat, c’est le jour de repos chez les juifs, ça commence dès la tombée de la nuit du vendredi jusqu’à la tombée de la nuit du samedi. Jour pendant lequel, on utilise pas l'électricité ni le gaz, on se repose… C’est le dimanche des juifs. Sauf que dimanche soir ici, les magasins ne rouvrent pas alors qu’en Israël, ça repart! Ah bah quand tu contrôles le monde, faut un petit sens de l’anticipation.

