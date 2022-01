Charline Vanhoenacker s'est dit qu’avec Edouard Baer ET Benoît Poelvoorde, les deux ensembles, invités de Léa Salamé, s’ils partent en freestyle que ce n'est peut-être pas la peine qu'elle se casse la nénette à prévoir un texte.

Qu’est-ce que vous en pensez ? Je me suis dit comme déjà Léa tous les jours elle rend l’antenne en retard (si Léa, ça fait huit ans que c’est comme ça… Vous interviewez un moine cistercien vous êtes capable de rendre l’antenne en retard) et en plus les deux-là, on les branche ensemble, ils sont ingérables (vous n’avez pas vu le regard paniqué de Nicolas qui depuis cette nuit se dit « mon dieu, le journal de 8 huit heures va commencer à 9 heures !!! »).

Léa vous vous êtes dit pareil : avec ces deux-là, je ne dois même pas préparer de questions, je les lance, je les laisse faire le show et c’est parti… Vous avez vu le film quand même ?

Moi depuis que j’ai vu Blanquer hier soir à la télé, je vous préviens, la copie à rendre tous les jours à la même heure, c’est fini, je m’en bas les couettes ! Et si c’était que Blanquer… Hier soir au 20 heures de TF1, vous avez entendu l’interview de Gilles Bouleau ?

