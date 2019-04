Instagram est le réseau social le plus à la mode du moment. C’est aussi une application qui modifie nos modes de consommation… et vous Charline Vanhoenacker, vous avez un compte insta ?

Oui j’ai un compte Instagram, en effet, mais… vous savez, c’est les réseaux sociaux, c’est délicat et j’ai commis une boulette… La honte. Non, je vous venir Nicolas, non, j’ai pas posé à poil ! C’est juste que… J’ai jamais pris mon assiette en photo. L’erreur bête, l’erreur du débutant, je dirais ! Même Benoît Hamon il a déjà pris une photo de son kebab… mais il a tout foirée, il l’a posté sur Twitter ! Sur Twitter, tu ne photographies pas ton kebab, tu l’insultes ! « Retourne sur ta broche », « Va te faire encroûter », etc.

Dans la société de l’image, il a plus emmerdant que de rater ton clafoutis : il y a rater la photo de son clafoutis. Vous vous rappelez de l’époque où on allait faire développer nos photos ? On aurait jamais pensé immortaliser une lasagne ! A l’époque on aurait payé plus cher le développement 24 pauses qu’un lunch chez Maxim’s !

Je suis vieux jeu, là, je m’en rends compte… Mais depuis que je suis gamine, on me fait la leçon : « Mêle toi de tes oignons », « Regarde dans ton assiette ». Et là, même Kim Kardashian elle me force à regarder dans la sienne !

Aujourd’hui, je sais que je ne dois plus dire que je sors dîner, mais « Je vais vivre une expérience ». Et ce n’est pas si galvaudé, parce que l’autre jour, j’ai vécu une expérience dans un restaurant « instagrammable ». C’est un resto où le décorateur est mieux payé que le chef cuistot, et où il est recommandé de commander deux plats : un pour le bouffer, l’autre pour le photographier (si vous me croyez pas lisez « Libé », c’est écrit noir sur blanc). Bref. J’ai surpris une cliente debout sur sa chaise, parce que assise, sa pizza ne rentrait pas dans le cadre ! Quand le chef a débarqué pour lui demander de descendre, la meuf lui a suggéré de faire des pizzas carrées.

La société de l’image, les gars ! Si ta pizza tu ne l’as pas photographiée, c’est comme si tu ne l’avais jamais mangée ! Et même : il paraît que c’est meilleur si tu l’as prise en photo avant.

Le jour où on verra une influenceuse sortir son spray pour vaporiser sa salade avant de la prendre en photo, je pense qu’on aura atteint la fin de la civilisation. Michel Houellebecq voit ça, il se tranche les veines avec un exemplaire de Télé 7 jours.

Vous me croyez pas ? Il y a des cheeseburgers qui ont plus de succès que n'importe quelle photo de Nicolas Demorand sur Instagram... Cette pub pour Madrange « mon jambon star », on aurait dû se méfier ! Dans certains restos aujourd’hui, les yeux sont vraiment devenus plus gros que le ventre. D’ailleurs quand dans un resto le cuistot devient moins important que le community manager, c’est que ça sent le brûlé.