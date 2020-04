Charline, vous revenez du futur, et vous êtes en mesure de nous raconter comment le Covid-19 a changé le monde en 2025…

Je commence par la question qui vous brûle les lèvres : qui est Président de la République en 2025 ? D’abord, sachez que les présidentielles de 2022 ont été reportées… parce qu'on n'avait toujours pas organisé le second tour des municipales, qui a eu lieu en 2021. Et contre toute attente… c'est Michel Cymès qui a été élu Président de la République. Roselyne Bachelot a été nommée Ministre des masques et des vaccins. Côté médias, tout a changé : dans le futur, pour connaître la vérité sur un sujet, plus besoin de journaux, il suffit de demander son avis à Sibeth Ndiaye et de penser le contraire.

Sinon en 2025, on continue de lutter contre les mêmes problèmes : le Président a déclaré que d’ici la fin de l’année, il comptait « inverser la courbe du téléchômage ». Et il y a toujours des manifs qui bloquent le pays, une fois de plus les traders sont descendus dans la rue, ils se plaignent parce que les caissières sont désormais beaucoup mieux payées qu’eux. Les caissières et les caissiers sont devenus des stars : il existe même une télé réalité sur la vie des supermarchés, ça s’appelle « Carrefour express ».

Pour se saluer, la bise a été définitivement abolie par décret. Depuis, les Français continuent de se checker le coude : deux fois dans la plupart des régions mais quatre fois si on vit en Vendée ou dans l'Yonne. Désormais, tous les foyers français sont équipés d’un cubi… de gel hydro-alcoolique (ce qui provoque régulièrement des accidents domestiques).

Pour la sécurité intérieure, de nouveaux services de police ont été créés, comme la BAP : la Brigade Anti Pandémie. Les agents sont chargés de contrôler tous les comportement suspects des citoyens : c’est-à-dire… nez qui coule, toux sèche, mains sales... Ils veillent à ce que les Français respectent une hygiène parfaitement républicaine. D’ailleurs, la devise aux frontons des bâtiments publics a changé, désormais on a gravé : « Liberté, égalité, désinfecté ».

Que dire d’autre… Que les gens ont tellement souffert du confinement que depuis 2021, Noël a été remplacé par la fête des voisins. Ah ! Sinon J'AI UN SCOOP ! J’allais oublier ! Manuel Valls est désormais Maire de Barcelone !... Non, je déconne... Dans le futur on continue de blaguer un peu…

Le traitement à la chloroquine s'est avéré efficace, mais Didier Raoult a refusé son statut de héros national… et depuis, il vit en Ardèche où il a monté un groupe de rock alternatif. Voilà. Sinon le sport à la télévision a été remplacé… par des lectures… de lettres envoyées par de grands écrivains contemporains ?… Hein ? Ca c’est encore Augustin Trapenard qui est rentré dans mon Google doc ! Oui, il faut que vous prévienne : en 2025, on bosse tous à distance, on s’est habitués à faire la matinale en pyjama depuis son lit, Nico, y’aura plus que vous et Léa en studio !