Maître Laffont, l'avocate de Nicolas Sarkozy est l'invitée de Léa Salamé. Ce qui ne laisse pas Charline insensible…

D’abord, c'est très courageux de venir défendre Nicolas Sarkozy sur France Inter. Vous savez comment sont nos auditeurs… c’est pas la fanbase de Sarko. D’ailleurs ça ne m’étonnerait pas que ce soit la radio écoutée par les juges et les magistrats, tiens. Ensuite, bravo, parce que avocate de Nicolas Sarkozy, c’est un des jobs les plus fous de ce pays ! Mais surtout, de vous dépend la santé des LR, vous avez vu dans quel état les a mis cette condamnation ? Quand on entend les réactions à droite, on a l'impression que Nicolas Sarkozy a été condamné à 500 coups de fouets et un écartèlement en place publique.

Là y’a Eric Ciotti qui est déjà en train de faire imprimer des t-shirts FREEDOM FOR SARKO, Nadine Morano tient la permanence pour la cagnotte Leetchi… et Rachida Dati elle court les bijouteries pour voir s’ils n font pas des bracelets électroniques chez Rolex…

Et à La Baule… vous avez vu ? Dans les vitrines des magasins, il y a déjà des sacs à mains imprimés avec le message Instagram de Carla Bruni ! Il n’y a que lui pour avoir un tel impact. Vous voyez comment il rassemble maintenant, comme il fédère toute la famille qui fait bloc autour de lui ! C’est un parrain ! NON… pardon… c’est pas ce que je voulais dire, c’est… un père de famille. Et Bruno Retailleau… il menace de ne plus venir que deux fois par mois à la matinale de France Inter… c’est très grave, Léa ne s’en remettra pas…

Dites-leur de se calmer chez LR ! Alors que Sarko, il n'ira même pas en prison... Les gars, dites-vous qu’il va juste être chez lui pendant un an, si ça se trouve Jean Castex va tous nous condamner à une peine plus sévère alors n'allez pas vous faire un ulcère pour cette histoire. En plus, heureusement aujourd'hui grâce au télétravail on peut imaginer que Sarkozy pourra quand même s'organiser pour maintenir son activité…

Bon, il avait promis à un ami un poste un Monaco, promesse qu’il n’a même pas tenue… c’est de la air-corruption… c’est comme les gens qui jouent de la air-guitare, est-ce qu’on peut vraiment dire qu’il y a une intention de jouer de la guitare ? (notez-le ça pour l’appel, ça pourrait servir, je vous l’offre, je ne facture pas.)

Et puis comment est-ce qu'on peut douter de l'intégrité de quelqu'un lorsqu'il est soutenu par des gens aussi honnêtes que Gérald Darmanin, Brice Hortefeux, Eric Woerth, Patrick Balkany, Claude Guéant et Henri Guaino... Heureusement que Charles Pasqua n’est plus là pour voir ça…

Nous, les citoyens, on avait plutôt l'habitude de voir des gardes du corps pour défendre un président… et puis, les temps ont changé, et maintenant, pour les protéger, il leur faut aussi des avocats.