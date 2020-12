Que dire de Valéry Giscard d'Estaing en matière d’humour ?

L’humour politique doit énormément à VGE… S’il existe un « au-dela », les anges du paradis vont enfin savoir qui est cet homme que Thierry Leluron a imité pendant des années... Et à l’heure qu’il est, là-haut, Giscard a peut-être déjà recroisé Mitterrand pour lui dire… Qu’il n’a plus le monopole du cœur qui a cessé de battre...

Jusqu’à 94 ans Giscard paraissait encore si bien tenir la barre qu’à un moment j’ai cru qu’il allait se lancer pour 2022… avec Pierre Méhaignerie et François Léotard, ils sont toujours là !

Sans doute Piqué au vif par Macron qui lui a tout piqué son héritage centriste, j’aurais bien vu VGE remonter un mouvement politique : « En marche avec un déambulateur »… J’avais même son slogan : « Votez pour la 8è vermeille du monde ! » Mais oui, il aimait rire, dans le privé c’était un boute-en-train !

Ah, alors allons-y ! Le réalisateur Michel Royer a récemment retrouvé sa meilleure blague dans un documentaire intitulé « Les présidents et l’humour »… accrochez-vous ça dépote !

Excellente blague ! Les journalistes face à lui sont pétés de rire ! Regardez, Dominique Seux est plié en quatre ! Domi, quand t’auras fini de te bidonner, tu pourras peut-être nous l’expliquer !

Voilà, je vais m’arrêter là, Giscard vient de plier le game de l’humour… et puis moi je ne vous cache pas que je n’avais pas préparé mon hommage à l’avance, parce que comme Camille Chamoux, « Je suis née sous Giscard » mais surtout j’ai bien cru un moment que j’allais aussi mourir sous Giscard ! Pour ma génération, en l'espace de dix jours on a perdu Giscard et Casimir... Toute une époque : l'île aux enfants et l'IVG aux parents...

C’est le vieux monde (moderne) qui fout le camp… Cours camarade, Giscard est derrière toi !