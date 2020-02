En France, le Coronavirus réveille le racisme envers les Chinois, des gens avouent éviter leurs restaurants ou s’écarter d’eux dans le métro.

Oui, mais quel soulagement pour nous, les racistes. Parce qu’on ne trouvait pas vraiment de point d’accroche pour insulter les Chinois… D’habitude, les étrangers, on sait pourquoi on les déteste : les Roumains, ils volent nos camionnettes (pour enlever nos enfants), les juifs, ils volent notre argent, les arabes ils volent notre travail, les Belges ils volent notre redevance. Mais les Chinois, on ne les aime pas non plus, mais sans trop pouvoir l’expliquer, ils sont plus insaisissables (essentiellement parce qu’ils sont fourbes) eh ben maintenant on sait : parce qu’ils nous volent aussi. Ils nous volent notre bonne santé !

Donc nous on est soulagés parce que ça rétablit un principe d’égalité… On a beau être racistes, on vit en République, il faut équilibrer un peu. Eh ! Les Chinois,… quand il y en a un ça va, c'est quand ils sont 1 milliard et demi que ça pose un problème. Ça fait du bien ! C’est du racisme égalitaire, mais je le fais passer pour un principe de précaution…

Maintenant quand je fais mes courses il y a des produits que j'évite. Le riz par exemple, je n'en achète plus. Si, on le sait, le riz ça vient de chez eux. Sinon y'a celui d'Uncle Benz mais je préfère encore mourir de faim plutôt que de filer mon pognon à un noir ! Après, faut pas s'étonner quand on voit ce qu'ils bouffent les Chinois. J'ai le petit neveu de ma copine Marie-France qui a partagé une vidéo sur Facebook dans laquelle on voit une Chinoise manger une chauve-souris ! Moi j'ai pas peur de le dire je me méfie. Je ne mettais déjà pas souvent les pieds dans leurs restos… j’y suis allée une fois parce que je pouvais payer sans contact ! Puis bon, quand tu vois l'hygiène en Chine t'es pas étonné ! J'ai vu des photos sur Google Map, c'est déplorable. Certaines rues sont tellement sales que t'as l'impression d'être à Paris ! Moi si Griveaux veut que je vote pour lui c'est pas la Gare de l'Est qu'il doit déplacer, c’est tout le 13ème arrondissement de Paname. On dégage le quartier Chinois, allez hop !

Alors, je sais qu’il y des Français qui ressemblent à des Chinois mais qui sont nés en France et qui n’ont même jamais foutu les pieds en Chine : eh bien je leur demande simplement de se désolidariser des vrais Chinois. Et de s’abstenir de tousser en public.

D’ailleurs, ce serait bien que le gouvernement mette en place un numéro vert pour signaler les comportements suspects. On pourrait tout regrouper : « Pour dénoncer une femme voilée tapez 1, si vous appelez pour un Chinois qui tousse tapez 2, si vous avez observé un agent de propreté qui se reposait tapez 3 » et ainsi de suite !

Le racisme, ça reste le virus qui se propage le plus facilement.