Le Canard enchaîné a révélé hier que le candidat RN en PACA, Thierry Mariani n'avait pas de domicile dans la région. Il s’est fait prêter un meublé de 20 mètres carrés à Avignon...

Mariani, on ne sait pas encore ce qu’il vaudra comme président de région, mais comme voisin... C'est le voisin idéal : il est d’une discrétion ! C’est bien simple, on ne l’entend jamais ! Dans le quartier personne ne l'a jamais croisé, mais comme ils le voient à la télé, ils savent que Thierry c'est l'enfant du pays ! Ahalala! Avignon c'est toute sa vie ! Il connait par cœurs tous les... toutes les... toutes les chansons de Mireille Mathieu, déjà ! Il est même capable de les chanter en Russe ! Oui il passe beaucoup de temps à Moscou... il fait des allers-retours grâce à la fameuse ligne directe Avignon-Moscou...

Ca veut dire que Mariani ne réside pas en PACA. Et pour une fois que le RN présentait un étranger à une élection, c’est pas de bol. Après, c’est un transfuge de la droite, il a gardé de vieilles habitudes de l’UMP : il n’a pas payé d’impôts locaux pour son petit gourbi provençal... Ce qui le rend archi compatible avec le RN, c’est déjà ça. Résultat depuis hier, il passe ses journées sur Google Street à réviser toutes les rues d'Avignon pour pas se faire piéger lors de sa prochaine interview.

S’il n’y avait que le cas Mariani... Au RN ils en sont encore à débusquer dans leurs listes les candidats qui tiennent des propos racistes ou antisémites : hé ho les gars dépêchez-vous, les élections c’est dans 17 jours ! S’ils arrivent à faire le tri, tous les candidats irréprochables seront présents… ben… dans le canton de Meudon-Est et... et c'est tout. Le dérapage ça s'apprend, ça se travaille ! Avant, pour être candidat FN on pouvait être raciste mais fallait pas trop le dire à la télé. Aujourd'hui on peut être raciste à la télé, mais il ne faut pas trop l'écrire sur internet. Notez le progrès. Si Eric Zemmour peut aujourd'hui déraper quatre fois par semaine en direct sur CNews c'est parce qu'il a bossé pendant des années pour en arriver là. Ce qui manque au RN c'est pas un programme, c'est un directeur de Casting. Bon et aussi un programme.

Mais attendez c’est pas tout, parce que, je cite l’Obs : « La branche juive du RN veut faire le ménage »... La branche juive du RN… C’est quoi ton slogan quand t’es juif et que tu milites au RN ? Tu revendiques : « Oui, je suis un détail de l’histoire » ?

Au départ, je voulais faire la liste de toutes les casseroles du RN et puis je me suis souvenue que ma chronique ne durait que deux minutes. Alors pour terminer en toute détente... il y a aussi l’affaire de la vidéo érotique du candidat Julien Odoul en Bourgogne Franche-Comté. Mais bon, l’intimité de Julien Odul étant moins indécente que ses idées, passons… En revanche quand on voit toutes les casseroles des candidats RN, on peut leur faire confiance quand ils expliquent qu'ils sont les mieux placés pour traiter les problèmes de délinquance.