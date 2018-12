Nous accueillons Marie-Solange, une habitante du quartier de l’Etoile…

C’est exact ! Mais dites… c’est un vrai gilet jaune en face de moi ? Ahlala c’est la première fois que j’en vois un d’aussi près ! En revanche on nous raconte n’importe quoi à la télévision : vous avez toutes vos dents, vous !... Bon, je suis venue vous dire que je suis solidaire. Y’en a marre des taxes : moi je me gare tout le temps en double-file devant le Bon Marché Rive Gauche, et bien une fois sur trois, il m’arrive d’avoir un sabot !

Comme je roule en Porsche Cayenne (oui comme le bagne !)… je me sens un peu repérable aux barrages que vous mettez en place. Samedi, en farfouillant dans la boîte à gans, j’ai mis la main sur un gilet jaune, je l’ai aussitôt mis sur le pare-brise. Je suis passée comme une fleur ! J’ai compris le truc ! C’est pas compliqué d’être solidaire. Et comme ça je peux faire mon shopping de Noël tranquille. Alors bien sûr vous me direz « Marie-Solange, pourquoi ne vous faites-vous pas livrer ? » Eh bien je peux pas : j’ai un ascenseur privatif à reconnaissance digitale. La galère pour les coursiers !

Toujours est-il que je ne sors plus sans mon gilet jaune ! Et je dis à Macron : il faut absolument aider ces gens ! On ne peut pas continuer à vivre dans ce chaos ! Papa n'a pas acheté un F5 avenue Foch pour qu'on ait l'impression d'habiter la banlieue de Kaboul ! Non mais dites ! Samedi soir, je n'ai même pas osé sortir Jean-Luc ! Jean-Luc c'est mon Yorkshire, je l'ai appelé comme ça parce qu'il a un sale caractère.

Je tiens à dire qu'on est de votre côté. Je vous ai d’ailleurs amené une pétition signée par tous mes voisins. Y'a Jean-Hubert, Jean-Eude, Marie-Nadine... Regardez : ils ont noté les plaques d'immatriculation de leurs véhicules… pour samedi prochain. On tient vraiment à ce que vous sachiez qu'on vous soutient à fond la caisse !... et que ma Porsche Cayenne est immatriculée AN- 164 - RH...

Il faut arrêter de diviser les Français entre ceux qui touchent un smic par mois et ceux qui touchent un smic par heure. Remarquez j’dis ça, j’ai aucune idée de combien ça fait un smic…. Ecoutez, nous on s’est battus, comme vous, et on a obtenu la suppression de l’ISF. Mais ça tombe pas tout cuit dans la bouche… faut se bouger et passer quelques coups de fil ! Est-ce que vous avez pensé à investir en bourse ? C'est un moyen très facile pour gagner de l'argent, vous savez…

En tous cas, je veux dire ici que les Français qui ont les moyens sont solidaires des français moyens (Eh, « Punchline ! » comme disent les jeunes !) Et quand je parle de solidarité vous pouvez me croire, le caritatif ça me connait. J'ai tous les albums des Enfoirés à la maison. Il m'arrive même de les écouter. Il faut pouvoir souffrir un peu pour comprendre la douleur des autres ! Bon. Est-ce que je peux faire un selfie avec vous pour le mettre sur Insta ? (Dites, la révolution, c’est uniquement le samedi ? Que je m’organise pour aller à Deauville !) Allez, souriez…