Ce matin, Charline démarre l’année avec un message d’optimisme pour nos auditeurs…

Mais oui, ça va aller ! Vu la vitesse de la vaccination en France et le record du monde de gens qui refusent le vaccin, en 2021 la planète entière va reprendre une vie normale, SAUF la France qui va rester confinée. Je vois déjà les titres de la presse étrangère : « Le cluster français » ! Entre les Gaulois réfractaires au vaccin, et les Gaulois qui le réclament mais qui ne le voient que de loin, comment voulez-vous qu’on s’en sorte ? En 2021, on sera le seul pays à rester bloqué en… Ah ben voilà, j’oubliais l’essentiel : « Bonne année 2020 à tous » !

Voyant ça, les Allemands vont construire une barrière en plexiglas tout le long du Rhin. Les Espagnols vont larguer du gel hydroalcoolique sur les Pyrénées ! Cette année la France sera isolée, ça nous pend au nez, avec des conséquences désastreuses : toute l’Europe va organiser l'Eurovision sans nous ! (Oui comme chaque année, vous me direz, mauvais exemple.) Et au mois de juin la Une du New Yorker ce sera « Le cliché Français » avec son béret, sa marinière, sa baguette et son masque FFP2.

On sera la risée de la presse arabe qui va dire : « Si ça c’est pas du séparatisme ! » D’autres y verront une belle stratégie anti-immigration. Les réfugiés, ils vont se dire : « Non mais laisse tomber la France, c’est tout claqué, ils vaccinent à la vitesse d’une promenade en famille, venez, on va en Allemagne. » Et pendant ce temps, en 2021, les grandes puissances vont se lancer dans la conquête de Mars alors qu'à Paris on en sera encore à se demander si on peut aller au restaurant...

Et vous avez vu le taux de Français qui refusent le vaccin ? On mange des fromages qui se déplacent tout seul mais côté médocs, on veut savoir exactement ce qu’il y a dedans. Aujourd’hui pour avoir accès au vaccin c’est presque aussi difficile que de s’inscrire à la fac ! A croire que celui qui a organisé la vaccination en France c’est le même qui a mis au point la plateforme Parcoursup. Même les antivax sont furieux : comment tu fais pour refuser un vaccin qui n’est pas encore arrivé ? Mais qu’est-ce qui se passe ? On s’est fait gauler nos stocks de doses sur le tarmac d’un aéroport ou quoi ?

Y’a même un ministre dans le JDD qui avoue que c’est beaucoup trop lent et que la version officielle maquille ça en « stratégie ». Genre « Nan mais si on y va lentement, c’est une stratégie »… Donc quand on sera les derniers confinés on dira quoi ? « Nan mais nous le Covid on l'aime bien finalement on a décidé de le garder. » A l’heure où je vous parle, il y a douze fois plus de verbalisations la nuit du Nouvel an que de gens vaccinés en une semaine.

A part ça, il n'y a pas grand-chose qui devrait changer... à part qu'en 2020 on se disputait au sujet d'un problème alors qu'en 2021 on va se disputer autour de sa solution.