Pérenniser le télétravail : 40% des cadres sont pour, et les sociétés y voient des économies en surface de bureaux. Vous êtes allée voir en 2025 comment ça se passe…

Oui Ali, je suis en 2025 et vous le constatez, je suis restée en télétravail. Et vous vous dites : elle doit être complètement désociabilisée. Pas du tout ! Tout a été pensé pour éviter cela : puisqu’on peut se faire livrer à manger, on peut aussi se faire livrer un collègue de travail pour déjeuner avec lui. Moi je m’en passe très bien parce que je suis en contact avec mes voisins. Avant je passais demander du sel à monsieur Martinez du 3è… maintenant je lui demande un surligneur. D'ailleurs il faut que je pense à racheter un toner à madame Vidal qui habite au-dessus… En plus comme elle télétravaille à l’URSAFF c’est super pratique, j’ai même plus à me déplacer.

Après, les employeurs nous fournissent du matériel : l'ordinateur qui est relié au fauteuil de bureau et qui détecte quand je suis assise dessus pour m’envoyer une décharge électrique quand ma productivité baisse. Le mois dernier on m'a retiré une partie de ma paye parce que comme j'avais mal au dos, j’ai bossé deux heures sur mon canapé… Et si vous êtes en arrêt-maladie un drone fait le tour de votre logement pour scanner la température de votre corps. Et comme on dit aujourd’hui, « Télétravailler plus pour télégagner plus ».

Evidemment il y a toujours des mouvements de grèves. Pour faire grève c'est simple, il suffit de changer son statut : en pause, en réunion, en grève. Comme ça, la hiérarchie sait qui fait quoi et on peut tranquillement aller manifester sur Second Life.

Aujourd'hui je retourne à la Maison de la Radio une ou deux fois par an, ça permet de voir les collègues en vrai, sans tous les filtres qu'on met en visioconférences. Je peux vous dire que j’ai eu des surprises à cause des filtres. Y’a un technicien, Kevin, j'ai cru pendant 4 ans que c'était un grand brun musclé, mais en vrai il ressemble à Bruno Retailleau... Je ne vois plus les collègues en présentiel, mais je suis sociabilisée autrement. Dès que j'ai un peu de temps, je m’empresse de retisser du lien… sur les réseaux sociaux. Et puis il y a les soirées afterwork, on peut s’éclater tous les soirs si on veut… sur skype !

En 5 ans les open spaces sont devenus totalement inutiles. Aujourd'hui le siège de la radio, où vous vous trouvez, c'est un T2 situé 3ème étage d'un immeuble à Malakoff. Tout se passe à San Francisco où se trouvent les serveurs informatiques.

Voilà, bilan plutôt positif de la généralisation du télétravail. Et en 2025 suite à la grande récession économique, on a aussi créé le concept des télévacances. C'est à dire que tu passes tes vacances à regarder la télé… parce que t'as plus assez d'argent pour partir en vacances.