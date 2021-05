Après dix mois de fermeture, les cinémas rouvrent le 19 mai… Mais…

Mais… il y a plus de quatre cents films en attente de sortie dans les salles... 400 films ! Dont 320 avec Isabelle Huppert ! C’est formidable, c’est pas le problème, j’ai trop envie de retourner au cinéma. Même pour voir un film de zombies qui se passerait à Wuhan j’y cours ! Au lieu de douze films par semaine en temps normal, à partir du 19 mai il en sortira au moins une trentaine par semaine. Il ne faut pas montrer la courbe des sorties ciné à Olivier Véran sinon il va tomber dans les pommes.

Un distributeur explique dans la presse : « Nous entrons dans un entonnoir ». Ah ben c’est pas compliqué, le cinoche le week-end, ça va être comme au péage de St-Arnoult un dimanche soir. Comment on va faire ? Passer au muliplex mais dans chaque salle : sur un seul écran, on diffuse quatre films simultanément. Comme sur Zoom, on découpe l'écran en quatre, et puis on verra ce qu'on fait pour le son...

Le pire c'est qu'il va falloir subir la promo de tous ces films ! Les acteurs et les réalisateurs vont jouer des coudes pour faire des interviews. Nous on n’a plus qu’à dérouler un tapis rouge en bas de Radio France, le Festival de Cannes c’est ici que ça va se passer… Dans deux semaines, attachée de presse et distributeur de films ça va être plus chaud qu’épidémiologiste, comme métier… Pour trouver une place dans les médias, ils vont devoir faire des concessions. Ce sera l'occasion de voir Mathieu Amalric dans « Silence ça pousse ». Ou Juliette Binoche proposer le tirage du Loto. Nous à France Inter, je crois que c'est Gilles Lellouche qui présente la météo à la place de Marie-Pierre Planchon pendant une semaine… Sinon je sais pas où on va les caser, tous ! Augustin Trappenard il est complet jusqu’à la fin de l’année… déjà, là, il distribue des tickets comme à la boucherie du supermarché.

Bientôt on va être obligé de mettre en place un comité qui sera chargé de comptabiliser le temps de paroles des acteurs dans les médias ! Un conseil, Léa et Nico, n’invitez pas Lucchini… Sinon on est foutus. En plus si ça se trouve, à partir du 19 mai, il va faire super beau : LA TUILE ! Bah quand tu dois choisir entre la salle de ciné ou un verre en terrasse… Hein Domi ?

C'est un tel chaos chez les distributeurs que ça mériterait presque d'en faire un film... Bon du coup ça en rajouterait un et ça n'arrangerait pas les choses.

Plus de 400 films nous attendent ! Y’aura jamais assez de pop-corn… Et puis reste la question principale : à 10 euros le ticket, les gens auront-ils encore assez de sous pour se payer une place de cinéma ?