Bernie Sanders reste le favori des candidats démocrates américains. A 78 ans, le plus à gauche des impétrants séduit les jeunes, même en France… Clémence, 15 ans, est fan…

Ouais ! Bernie c'est mon nouveau crush. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à la planète depuis Greta Thunberg et le dernier album de Rihanna. Il paraît qu’il est trop à gauche pour l’Amérique : euh… pour la France aussi j’ai envie de te dire ! Il est tellement de gauche qu’il s’est fait arrêter dans une manif quand il était jeune. Bon OK c’était en 1963. Mais du coup, le seul ici qui peut rivaliser c’est Cohn-Bendit, OK BOOMER !

Bon j'avoue qu’au début je pensais que Bernie c’était un boloss. Après, j'ai écouté ses discours, et là papy, il m’a qué-cho ! Il a tout pigé l'ancêtre, en fait ! En plus il a un flow de ouf : quand il parle j'ai plus jamais envie d'écouter le silence en fait... Le mec, à l'extérieur on dirait mon prof de SVT, mais à l'intérieur c'est Eminem, en vrai ! Tous les rappeurs votent pour Bernie ! Alors que franchement, ici, le seul rappeur qui a appelé à voter, c'était Doc Gyneco pour Nicolas Sarkozy. Et au final, ça donnait plus envie d'arrêter d'écouter Doc Gynéco que de voter Sarkozy.

Aux Etats-Unis, tous les chanteurs branchés soutiennent Bernie ! Vous vous rendez compte ? Normalement à son âge ta vie c'est l'EHPAD, lui sa vie c'est le Festival de Coachella : il fréquente les Strokes, Ariana Grande, et Cardi-B... Dites vous que c'est comme s'il trainait tous les jours avec Charles Aznavour, Edith Piaf et Jacques Cabrel. Hein ? Ouais… Jacques Brel si vous voulez, je m'en fous j'ai pas écouté sa mixtape.

Ils ont de la chance les Américains d'avoir un candidat comme Bernie. Il pète le swag ! Alors qu’en France, les politiques font franchement pas envie ! Ils ont 200 ans physiquement et 400 ans dans leur tête. Ils sentent tous la Cristalline... Hein ? Ouais la naphtaline, C'pareil !

Ils me font rire tous ces jaloux qui reprochent à Bernie d'être trop vieux. Il serait temps de différencier l'homme de l'arthrite. Hey Dominique Seum ! Détends-toi c'est pour rigoler ! Non mais attention France Inter c'est la radio préférée de mes grands parents, je respecte.

Sinon, à cause du Super Tuesday hier soir, je me suis disputée avec ma copine Jess. Elle arrive dans ma chambre elle voit le poster de Bernie elle me fait « MDR ton affiche de la Momie ». Mais HO ! TU RESPECTES BERNIE, JESSICA ! » J'ai cru que j'allais faire un truc grave, comme la supprimer de mon Snapchat. La meuf ne pige rien, évidemment elle, elle kiffe Gabriel Attal ! J'vous jure son cerveau il est resté connecté à la 2G à Jessica. Alors que moi maintenant, c’est carrément mon truc la politique américaine. Au collège les autres ils m'appellent Laurence Haïm pour déconner.

Mais alors, forcément un vieux blanc hétéro qui séduit les jeunes, ici, en ce moment… Laisse tomber. C’est mort pour la présidence… Même pas celle des César.