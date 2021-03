Ce matin, Charline Vanhoenacker cède sa place pour un témoignage anonyme d’une employée de Canal+...

D’après « Le Monde », les employés de Canal qui ont signé la pétition de soutien à l’humoriste Sébastien Thoen sont mis sous pression et risquent la porte...

Euh... non, non, tout va bien... Je travaille à Canal et je peux en témoigner, il n'y a aucune forme de pression exercée par la direction. Ils offrent même des cadeaux ! Moi, trois jours après avoir signé la pétition, ils m'ont offert une magnifique tête de cheval qu'ils ont fait livrer directement dans mon lit ! On a un C.E d'une créativité folle... L’esprit Canal ! (Excusez-moi si je porte des lunettes noires, c’est juste un peu de conjonctivite) Oui parce que j’entends parler de « dérives autoritaires » de « climat de terreur » hahaha laissez-moi rire, c’est vraiment la chaine du cinéma [panneau AU SECOURS !]

De toute façon Sébastien Thoen c'était pas ma tasse de thé. Et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai trois enfants à nourrir et deux crédits pour la maison et la voiture… [panneau C’EST L’ENFER] Et puis si vous voulez de l'humour, sur C8 Cyril Hanouna pratique un rire de qualité, _dans le respect des personnes qui ne... ET qui ne... (_attendez j'arrive pas à lire ce qu'ils m'ont écrit... enfin ce que j'ai écrit...) qui ne porte pas atteinte à la dignité de notre leader suprême au charisme inégalable. [panneau BOLLORE PSYCHOPATHE] Voilà ce que j'en pense à titre tout à fait personnel.

En revanche, ce qui rend dingue la direction, c’est que… « ce qui se passe à l’intérieur se sache à l’extérieur » : la diffusion en clair, ça n’a jamais été leur truc. Alors oui Eric Zemmour a des idées un peu radicales mais... il ne dit pas que... il... RHAAA NON J'Y ARRIVE PLUS ! C'est trop, c'est plus possible !!! AIDEZ-MOI ! Tant pis si je perds mon job en parlant ce matin... vous avez l'habitude Nicolas Hulot vous a déjà fait le coup.

SORTEZ-MOI DE LA ! Mon collègue Francis s'est fait virer parce qu'il a fait tomber un exemplaire de Libération de son sac. Et ce pigiste qui avait proposé un sujet sur le Togo... On ne l'avait pas briefé… Il était si jeune... Ca fait trois semaines qu'on n’a plus de nouvelles... Moi j'ai été convoquée par mon N 1 parce que la photo de Vincent Bolloré accrochée dans mon bureau n'était pas droite.

Mais bon, si t'es dans les petits papiers tu fais ce que tu veux ! Par exemple Pascal Praud tenait absolument à avoir un paillasson devant son bureau. Du coup, la direction a demandé au stagiaire. Elle ne lui a pas demandé d'aller acheter un paillasson, elle lui a demandé de faire le paillasson. S'il veut un jour un CDD, il doit en passer par là. Depuis, devant le bureau de Pascal Praud il y a un stagiaire allongé sur le ventre. On s'y fait, hein... La vérité c’est qu’il y a de micros et de caméras dans les couloirs que pour un match de ligue 1. Et ça, même Winamax n’aurait pas parié dessus.