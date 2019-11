Cédric Villani est l'invité de Léa Salamé. Charline s’intéresse aussi à cette campagne des municipales à Paris…

Oui !Mais qu’est-ce qui s’est passé depuis cette folle déclaration de candidature du 4 septembre ? On ne vous a presque plus entendu, vous étiez coincé dans les embouteillages ou quoi ? Il faut l’animer cette campagne, Cédric ! Tous vos concurrents sont à côté de la plaque : ils ont tous le même programme, qui tient en deux mots : « Virer Hidalgo » ! Profitez en. Benjamin Griveaux il en est à sa 8ème paire de rames tellement il galère. Et Gaspard Gantzer personne sait qui c’est (heureusement, parce que « ancien conseiller de Hollande » moi je ferais discret).

Et vous… Vous briguez la capitale de la France, Cédric, et qu’est-ce que vous proposez ? Le tirage au sort des citoyens ! Vous voulez être maire de Paris ou présenter le tirage du Loto ?

Tes calculs ne sont pas bons, Cédric ! JE VEUX QUE TU METTES DES PAILLETTES DANS MA VILLE ! Quand je prends le métro JE VEUX DES MOULURES AUX STATIONS, CEDRIC ! Faites-nous rêver, on s’ennuie dans cette campagne ! On s’emmerde autant qu’à Paris ! C’est une ville-musée, même la Tour Eiffel elle se couche à 1 heure du mat’. Ces municipales c’est un vol Aigle Azur affrété par Thomas Cook : ça ne décolle pas !

Il faut oser des propositions originales : transformez les appartements AirBNB en centre d'accueil pour les SDF. Vous n’avez plus l’investiture LREM, vous pouvez être de gauche maintenant !

Vos proches disent : « Cédric a un cerveau ainsi fait que lorsqu’on lui pose une question, il cherche à répondre honnêtement… » Mais Cédric ! Vous êtes un homme POLITIQUE maintenant : c’est fini les conneries ! Les Parisiens ils n’écoutent déjà pas les promesses alors ils s’en foutent qu’on les tiennent. Hidalgo elle a fermé les quais et ouvert une salle de shoot. C’est bien la preuve que personne ne regarde ce qui se passe. Donc on s’en fout que vous ne connaissiez pas le prix du ticket de métro. Vous croyez que Dominique Seux comprend tous les chiffres qu’il donne le matin ? Il annonce les choses avec conviction et ça suffit pour qu’on le respecte !

Paris c’est aussi le PSG. Par contre, là, Cédric on a tous vu votre photo dans les tribunes lors du classico. On est à la radio alors pour ceux qui n’ont pas vu, imaginez sa tête quand on lui dit : « Surtout Cédric soit naturel ». On voyait bien que la seule chose qui vous préoccupait c'est qu'on parle d'une formation en 4-3-3 alors qu'il y a 11 joueurs sur le terrain... Ne vous forcez pas, on sent bien que c’est pas votre truc.

Bon. Il ne reste que 5 mois avant les élections, 132 jours, ça fait 11 millions 404 mille 800 secondes ! A voilà, ça y est, je la vois l’étincelle dans vos yeux ! Allez, c’est bon, elle est lancée cette campagne Cédric, tu vas le bouffer le Griveaux !