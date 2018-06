Profitons-en qu’on est entre nous, en petit comité avec les auditeurs de France Inter… ça s’est fait comment pour Guy Lagache ? Vous avez perdu un pari ? Vous pouvez nous le dire, ça arrive !

Sibyle Veil, restez avec nous…

Ah bah d’accord ! Vous dirigez la maison depuis quoi ? Un mois ! Et vous êtes déjà derrière le micro ! Ca va, vous vous sentez à l’aise ? Vous voulez pas une petite chronique dans la matinale non plus ? Ou carrément une émission ? Mais… Vous voulez pas faire un stage avant ? Pardon, mais c’est la procédure ! Faites gaffe Nicolas, je vous rappelle que le dernier président, Mathieu Gallet, il est tombé pour être passé au-dessus d’un appel d’offre !

Vous avez raison, madame Veil, il faut y aller au culot ! C’est comme ça dans la start-up nation ! M’enfin, je vous signale que Léa Salamé, elle a dû déprogrammer Claude Guéant pour vous faire venir ! C’est très gênant…

Et autour de la table, je vois que ça la ramène beaucoup moins devant l’invité…

Nicolas Demorand nous fait l’honneur d’avoir mis une chemise propre ! Thomas Legrand n’a même pas osé toucher aux croissants… Y’a vraiment que Dominique Seux qui reste naturel ! Domi, les patrons, lui il a l’habitude !

Je vous rentre dans le lard, direct… Mais j’ai toujours pas digéré que notre candidature avec Alex et Guillaume, elle ait été rejetée par le CSA… Je rappelle que vous et moi, nous avons été concurrentes, mais bon, tout ça c’est de l’histoire ancienne. D’ailleurs, allez, je suis bonne joueuse… Je tiens notre projet à votre disposition, au cas où vous voudriez piocher quelques idées… Souvenez-vous, c’était en page 4 : j’avais prévu de nommer Jean-Pierre Pernaut à la tête de France Info… Je note que vous vous en êtes fortement inspirée… pour nommer Guy Lagache numéro deux de Radio France… D’ailleurs, à ce sujet… Profitons-en qu’on est entre nous, en petit comité avec les auditeurs de France Inter… ça s’est fait comment pour Guy Lagache ? Vous avez perdu un pari ? Vous pouvez nous le dire, ça arrive !

Moi j’ai une confidence à vous faire…

Je ne me suis jamais trouvée aussi près de quelqu’un qui a fait ses études avec Macron et qui a bossé au cabinet de Sarkozy ! Vous êtes pote avec deux présidents de la République ! Quel flair vous avez ! En revanche, rien avec Hollande ? Non ? Quel flair vous avez !

Alors on est heureux que ce soit vous ! Faut dire, on a eu tellement peur que ce soit Jean-Marie Cavada qui revienne ! Et ça s’est joué à peu de choses pour Pierre Bellemare !

Sinon, on a compris le message de la ministre de la Culture : synergies avec France télé… Nous pour ça on a déjà Léa Salamé ! Moi je propose d’installer une tyrolienne entre nos deux bâtiments, vous allez gagner du temps, Léa ! « Sibyle » plus « énergie » : « Sy-ner-gie ! » Il est bien ce slogan, non ? Justement, ce serait bien qu’on parle de mon contrat pour l’année prochaine… ça tombe bien, j’ai jamais visité le fameux bureau à 100.000 boules !