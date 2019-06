Les Républicains se sont réunis hier soir pour entamer le redressement. Depuis New York où elle vit désormais, Nathalie Kosciusko-Morizet nous livre son analyse…

Salut, c’est NKM, ça fait un bail dis-donc ! Un an que je vis aux States, je suis déjà dans la routine, j'ai un job dans le consulting en cybersecurity, je suis en CDI, je me balade à Broadway, fais de la trottinette électrique… everything’s fine ! Et je regarde les replay du journal de TF1… Et sapristi ! Mais qu’est-ce qui arrive à mes anciens collègues ! Même Bruno Lemaire c'est devenu un cador à côté, je comprends plus rien ! What the fuck ! I’m lost ! FAIL ! Quand je regarde les infos françaises à la télé, je ressens un peu ce que Gérard Collomb doit vivre quand depuis son canapé à Lyon, il mate les manifs du samedi sur les Champs-Elysées !

J’ai de la peine pour mes potes de la droite. J'imagine qu'ils rêvent tous de pouvoir remonter le temps pour revenir à ce fameux 20 novembre 2016 qui a changé leur destin... Ce jour où ils auraient dû voter pour moi alors qu'ils m'ont placée en quatrième position à la primaire de droite. BIG MISTAKE GUYS ! Mais c’est TOO LATE !

Toute façon sans moi c'était sûr que la boite allait couler. Il n'aura fallu que quatorze mois après mon départ pour que le parti soit réduit en miettes ! Anyway…

J'ai vu que Gérard Larcher était très impliqué dans la reconstruction du parti. C'est vrai Christian tu confirmes ? Gégé ! Mais vous savez que c'est un parti politique que vous essayez de relancer, pas un restaurant ! Le renouveau avec Gérard Larcher et Jean Léonetti ! L’effet Waouh ! Faites gaffe parce que c'est bientôt l'été, et si on a droit à une grosse canicule il faudra déjà trouver un nouveau renouveau en septembre ! Anyway…

Moi je vois ça de loin, et ce que je constate, c’est que vous vous êtes fait piquer vos électeurs par La République en Marche ET par le Rassemblement national. C'est cocasse de se faire doubler par ceux qui ont vous ont volé des idées, ET par le parti auquel vous avez volé des idées. Pardon Christian mais j'ai l'impression que vous êtes les pintades de la farce !... Pardon on dit les DINDONS, non ? Je perd mon français… Je vais finir comme Jean-Claude Van Damme ! Anyway !

Il va falloir repositionner l'idéologie du parti. Essayer de passer par l'extrême droite ça n'a pas fonctionné, alors passez par la gauche ! Ca aurait de la gueule "Les Républicains, premier parti de droite… de la gauche », on n’est plus à un paradoxe près ! Pour faire un peu de gauche vous envoyez Rachida Dati qui s’habille en sarouel… Non, just kidding ! Je plaisante ! J’essaye de te remonter le moral mon Chri-Chri ! Déjà parce qu’il n'y a pas assez de candidats, mais surtout, parce qu'il n'y a plus assez d'électeurs...