Hier soir a marqué la fin du week-end de tolérance pour les déplacements. D’ailleurs, depuis vendredi soir, Paris s’est vidé…

Aujourd'hui, ayons une pensée pour tous ces gens isolés, je parle évidemment des gardiens d'immeubles du VIIème arrondissement de Paris. Vous vous rendez compte, Nico, Léa, m’sieur Lemaire… tous les riches sont partis, sauf nous ! Ca fait tellement « riches de la fonction publique » d’avoir les moyens de se barrer et de rester quand même… Aujourd'hui si t'as une Rolex mais que es resté à Paris t'as peut-être réussi ta vie, mais t'as loupé ta pandémie. Si on m’avait dit qu’un jour les Parisiens encourageraient autant la décentralisation ! Le jacobinisme c’était mieux avant !

Les rues du centre de Paname sont tellement vides, on dirait que François Ruffin a réussi son putsch ! Si les seuls Parisiens qui ont les moyens de vivre dans la capitale décident de la quitter pendant le confinement, qui va acheter les tomates-cerises du marché bio à trois euros pièce ? C’est la mort du petit commerce ! _Et dans les yeux vides des marchands, se reflète l’abondance des fruits au soleil scintillant… (_c’est beau ce que je viens de dire, on dirait du Bruno Le Maire !)

Heureusement, il y a aussi des riches qui ont eu le courage de rester à Paris, et ceux-là et les retrouve dans les restaus clandestins. Si, croyez-moi, quand on voit les photos des plats, il en faut du courage pour dîner chez Pierre-Jean Chalençon. C’est des gens qui ont déjà perdu le goût… et vu que l’argent n’a pas d’odeur… Bref. Je trouve que ça ne sert à rien de s’indigner, ces gens ne nous mettent pas en danger, puisque tout le monde sait que les riches, ils restent entre eux ! C’est vrai, on s’en fout, on ne les croise jamais ! C'est pas eux qui nous collent le matin dans le RER pour aller bosser. Eux ils ont leurs restos clandés VIP où ils choppent le variant truffé, après ils vont faire un tour dans l’arrière-boutique clandé de l’avenue Montaigne où ils font un cluster Hermès, et après ils se font soigner dans une clinique privée… La population des riches est en train de s'autoréguler. On ne peut pas lutter quand Darwin fait équipe avec Marx.

Bientôt OXFAM va nous apprendre que 1% de la population détient 90% des infections. D’un coup, on n’a plus du tout envie qu’ils fassent ruisseler ! D’ailleurs, pour votre santé évitez tout contact avec les riches. Si vous êtes SDF et qu'un type vous file deux euros, pensez à bien désinfecter la pièce. Si cette affaire fait autant de bruit, c’est parce que le l’organisateur prétend qu’il aurait des ministres parmi les convives. Comment vous allez vous toiser au prochain conseil des ministres… Le premier qui a du persil entre les dents il sera suspect !

Pour conclure, cette histoire démontre qu’on peut très bien être incapable de tousser dans son coude alors qu’on est habitué à péter dans la soie.