Ce matin, Charline tente de décrire 24 heures dans la vie d’Olivier Véran… C’est parti !

DRIIIING ! 5h30, Olivier Véran se réveille à une heure qui lui semble dans la continuité des matins précédents, malgré le rebond du week-end où il s'est réveillé à 7h. Pour le p’tit déj, il prend deux tartines, car d'après les statistiques, il a 34% de chance de plus de passer une bonne journée quand il mange deux tartines. Un chiffre qui descend à 23% lorsqu'il n'en mange qu'une.

TING ! Ah, un texto de Philippe Etchebest : « J'espère que t'as de la place dans tes gros congélateurs, parce que moi j'ai pas mal de nourriture à stocker. »

8h30. Alors qu'il est en voiture, il demande à son chauffeur d’allumer la radio. Xavier Bertrand est en train de démonter sa stratégie comme une étagère IKEA. Il ressent alors un PIC de colère qu'il arrive à maîtriser en confinant son amour-propre.

SONNERIE Tiens ? C’est un livreur ! Qui se trouve devant chez lui pour lui apporter le vélo qu'il avait commandé pour son fils à Noël. Oui la livraison a pris du retard. C'était pour Noël 2019... ça fait donc bien longtemps que son fils s'est fabriqué son vélo lui-même.

9h15. Au ministère, un écran affiche l’objectif de la semaine : passer devant la Lettonie en terme de vaccination. Un document attend sa signature pour choisir la couleur des palettes pour transporter les vaccins.

13 heures, il s’offre une pause déj’ en visio avec ses enfants. C’est un conseil de famille : il faut discuter d’une éventuelle réouverture de la balançoire dans le jardin. Tant que le bulletin scolaire se sera pas meilleur, l'accès aux lieux d'amusement n’est pas envisageable.

Il est 15h. TING ! SMS de Gabriel Attal : « Est-ce que tu peux me ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-expliquer ce qu'il faut que je raconte aux journalistes ?»… Il est 17h quand il… TING ! Gabriel Attal : « Y'a un journaliste qui me demande pourquoi les coiffeurs peuvent ouvrir mais pas les théâtres, qu’est-ce que je lui répond ? » Il est donc 17h01 quand… TING ! « Il me demande aussi s'il y a un risque de contamination en touchant la barre d'un télésiège s’il est à l'arrêt… » La journée se soldera avec 27 SMS de Gabriel Attal. C’est 30 de moins que la semaine dernière, les indicateurs sont en baisse, les Français commencent à comprendre sa stratégie.

17h. Olivier se brûle avec son café. Il décide de le placer à l’isolement le temps que la courbe de température redescende.

TING : Cette fois c’est Gérald Darmanin : « Juste pour savoir si tu as repensé à ma stratégie de vaccination au LBD ? »… Roselyne Bachelot lui a également proposé de l’aide : « Si tu sais pas où stocker les vaccins (je connais ce problème, LOL) je peux mettre à ta disposition les théâtres et les salles de cinéma. »

A 22h, Olivier se pose enfin devant Netflix pour se détendre. L'algorithme lui propose "Urgences" ou "Walking Dead"... Finalement il décide d'aller se coucher. Allez, un Stilnox et au lit.