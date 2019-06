Yannick Jadot fait la une des journaux ce matin. Depuis le scrutin européen, l’écologiste est devenu la personnalité politique préférée des Français !

Mais grave ! Jadot superstar, il est le « Géant vert » en une de l’Obs, « Le roi de la jungle » en une de Libé, il pose dans Paris-Match ... Alors qu'il y a encore six mois, il galérait pour avoir un encart dans Tulipe magazine ! Le magazine de la tulipe.

Yannick Jadot il fait 13% aux élections, et du jour au lendemain, c’est la resta de la politique ! Rappelez-vous, en 2017, Yannick Jadot, il se planquait derrière Benoît Hamon. En 2019 il lui met 10 points dans la vue. En 2021 il lui pique son appart et sa femme.

13% c’est pas non plus foufou, c’est le taux d’alcool dans votre rosé le midi, Thomas… si c’était tant que ça vous ne seriez pas capable de bosser l’après-midi ! J’suis bête, vous bossez pas l’après-midi… Soit.

Vous me direz… y'a bien des candidats qui font 6% à la présidentielle puis qui veulent rassembler la gauche…

Ca doit leur faire tout bizarre aux Verts de devenir le premier parti de gauche, ils ne s’y attendaient pas du tout. Le 26 mai au soir, ils ont du rappeler les secrétaires pour rouvrir leur local. Tout le monde était parti en week end. Cela dit… 13% pour un parti qui avait comme figure médiatique Jean Vincent Placé, c'est pas mal joué. Ces derniers temps les Verts étaient plus connus pour des amendes de stationnement et des bagarres dans des bars. C'était plus un parti, c'était une sortie de boîte à 4 heures du mat'.

Et puis on vient d’une longue lignée de pionniers écolos… Antoine Wechter, Brice Lalonde, Dominique Voynet… et puis là, bim, c’est Yannick Jadot qui transforme l’essai ! Pourtant hier, j'ai demandé à un ami pour qui il avait voté. Il m'a répondu « Les Verts ». Quand je lui ai dit « Ha t'as voté pour Jadot » ? Il m'a répondu « Ha oui peut être. C'était le mec sur l'affiche ? Je l’aime bien, parce qu’il ressemble à mon conseiller au Crédit Agricole ! »

Et maintenant Jadot Glam… Il sort avec une meuf de RTL alors que les écolos, c’est nous, à France Inter, où on se casse le cul une journée par an à ne plus utiliser de plastique ! C’est pour ça que finalement, Yannick, il fait le moderne mais c'est l'ancien monde. Il est élu et donc sa compagne démissionne de son boulot à RTL. Regardez Léa, elle n'a pas démissionné, et puis si Raphou l'embête, hop, nous on le chope en interview à 8h20 et on lui règle son compte.

Conséquence du swag de Jadot, vous allez voir que le prénom Yannick va redevenir à la mode chez les écolos. Dans 10 ans quand un gamin dira qu'il s'appelle Yannick, les gens lui feront "Ah toi, tes parents ont voté Jadot en 2019 ! »