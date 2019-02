Et voilà qu’entre dans ce studio le sosie de la présidente Sibyle Veil…

Non, Nicolas, écoutez, on a bien ri. Mais la caricature ça va un instant… Je suis la véritable Sibyle Veil, et d’ailleurs, je vous le prouve en précisant que « bien sûr, la synergie des antennes radio s’inscrivent dans une volonté globale de mutation transmédia, et que… »

Bonjour à tous, c’est Guy Lagache !

Ah, vous voilà ! C’est, le directeur des programmes, mon numéro 2…

Je vois que vous avez commencé la réunion sans moi, et vous avez bien fait !

Mais Guy c’est pas une réunion on est à l’antenne, là !

Ah, pardon ! Où sont les caméras ?

Le micro, Guy ! C’est la radio, concentrez-vous sur le micro !

Mais dites-moi, Sibyle vous avez parlé de nos audiences historiques ?

Oui, alors, pas tellement, parce que figure-vous que…

Avez-vous remarqué que depuis que je suis arrivé dans la boîte, ça décolle !

Euh… Oui, alors…

C’est ce que qu’on appelle l’effet Guy Lagache ! Et l’effet Guy Lagache…

Ca décoiffe !, oui, je sais, mais… (Rhaaaa LE MICRO GUY ! Visez LE MICRO…)

D’ailleurs, j’en profite pour saluer votre belle performance à tous ici, celle de la première matinale de France ! Bravo Patrick Cohen !

Noooon Guy, je vous ai déjà dit !...

Ah c’est vrai, pardon ! Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu, bravo Nikos !

C’est Nicolas Demorand…

Au temps pour moi ! En tous cas, félicitations, Nicolas. Vous formez un très beau duo avec Elise Lucet.

Léa Salamé ! C’est facile, pensez à celle qui est au Musée Grévin ! Bon… Guy, nous étions en train de parler de « Ma radio demain », vous avez un avis ?

Bien sûr que j’ai un avis ! « Ma radio demain »… et demain… c’est déjà vendredi dites-donc !

Non mais quand je dis « Ma radio DEMAIN », le « demain » c’est une image !

Une image ?! Mais vous m'aviez dit qu'on était à la radio !

GUY REPRENEZ-VOUS JE VOUS EN PRIE !

Calmez-vous Sibyle, tout va bien, on a de plus en plus d'auditeurs, les gens nous écoutent...

Oui, par contre, si vous pouviez m’écouter de temps en temps… C’est fatiguant !

Je comprends, je suis moi-même un peu débordé en ce moment, la passion pour la radio me dévore…

Ah, c’est bien ça !

Je me sens désormais comme un poisson dans l’eau à Radio France !

C’est tout-à-fait vrai ! D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, Guy a réussi à trouver tout seul la sortie du bâtiment, et en moins de 90 minutes !

Par contre je crois qu'il y a une petite confusion chez nos auditeurs…

Ah bon, laquelle ?

Sur les réseaux, certains disent à tort que « France Inter, c'est la radio de la gauche »…

Et ?

Alors que c’est la radio de Lagache ! Hahaha !

Hahaha, Guy, vous êtes impayable ! Vous êtes déjà tellement Inter !

A propos d’humour, regardez Sibyle, cette jeune femme en face de vous…

Oui ?

Ce ne serait pas la petite chroniqueuse belge qui se paye votre tronche par hasard ?