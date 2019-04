Ce matin, Charline souhaite s'adresser à Margrethe Vestager, l'invitée d'Alexandra Bensaid

Vous avez été Ministre de l'Education à 29 ans, puis Ministre de l'Intérieur et aujourd'hui vous faites trembler toute la Silicon Valley… niveau popularité, vous êtes la Beyoncé de la politique européenne. Nous à la matinale, on est vachement impressionnés, on n’avait pas reçu quelqu’un d’aussi influent depuis… ben depuis Gérard Larcher, je crois. Do you know Gérard Larcher ? He’s the big big… opposant to Emmanuel Macron…

Et votre ascension n’est sans doute pas finie car vous briguez la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, ce qui peut faire de vous la deuxième femme à diriger l’Europe… après Angela Merkel.

Vos missions en tant que Commissaire européenne à la Concurrence, c’est de « Combattre les abus de position dominante, les cartels, les aides d’Etat illégales, faire respecter les règles de la concurrence »… et c’est donc vous qui faites aussi toutes les cascades à la place de Tom Cruise…

Vous avez infligé une amende colossale à Google et réclamé des impôts à Apple… En gros, c’est vous qui criez : « RENDS L’ARGENT GOOGLE ! » C’est une blague typiquement française… A french joke… Do you know François Fillon ? He looks like Droopy mais il a bien failli être président de la République… allez comprendre.

Bref, quand on tape votre nom dans Google, le moteur de recherche est en panique… il affiche des photos de Freddy Krueger. Jeff Bezos, le patron d’Amazon, lui, il rêve de vous faire empaqueter et de vous livrer par drone au-dessus du Yémen. Et donc toute la Californie se demande d’où vient cet acharnement contre les GAFA… Alors là on est entre nous… Bon, c'est quoi le souci ? C’est Mark Zuckerberg qui ne vous a jamais acceptée comme amie sur Facebook, c'est ça ?

Heureusement, votre job a un gros avantage… Vous avez la chance de travailler avec Pierre Moscovici. You work with Peter, the Mosco ! Lucky woman you are ! Pierre Moscovici manque beaucoup à la France, vous savez, c’est un homme qui a réalisé de grande choses ici, comme la… comme le… et voilà pourquoi il a ensuite été promu Commissaire européen ! Alors qu’il revient de loin : il était au PS. The socialists in France, it’s a terrible carnage, a enormous tas de cendres…

Vous vous dites qu'on ne peut pas laisser ces énormes structures faire ce qu'elles veulent... En fait vous êtes comme Bruno Lemaire… mais avec du courage.

Car aujourd'hui les GAFA sont partout. Dans nos poches, sur nos écrans d’ailleurs, finalement le seul endroit où on ne les trouve pas c'est dans les recettes de l'argent public.