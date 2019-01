La cagnotte rassemblée au profit du boxeur qui a frappé deux policiers a été fermée hier par le site Leetchi… Le montant de 118.000 euros pourra servir à financer sa défense…

Je pense qu’on remercier la générosité des 8.000 Français qui ont réuni cette somme pour Christophe Detteinger. Avec une telle somme, je pense qu’il va pouvoir tout juste se payer Eric Dupont-Moretti comme avocat. Non mais le mec frappe deux flics et y’a des gens pour le féliciter… On va quand même pas lui donner la légion d'honneur ! Ah beh non, la Légion d'Honneur c'est pour le policier qui frappe les manifestants… Didier Andrieux

Bref. 118 000 boules rassemblés en 48h. Dites les gars, ça sert à rien que Macron file 100 euros de plus à tout le monde si c'est pour les claquer à la première occasion ! Le montant nous a tous sciés… Vous aussi, madame Jouanno ! Pour vous c’est au moins 8 mois de salaire ! Il faut croire qu'actuellement la boxe ça paie mieux que le judo ! Quoique… Si samedi vous infiltrez la manif, vous mettez un ippon à deux ou trois manifestant, et hop, vous doublez votre salaire !

Quand on voit qu’il y a encore un mois, les dons au Téléthon étaient en baisse… Alors que si Sophie Davant envoyait grosse une baigne à Nagui, hop, ça remonterait direct !

Marlène Schiappa était en pétard, elle a réclamé les noms de tous les donateurs… Ils ont une passion pour les fichiers en ce moment à la République en Marche… En marche sur la tête. Mais y’a pire… Luc Ferry, qui a proposé que les policiers prennent les armes, et hop terminé… Alors que ça a déjà était fait ça. Ça s’appelait la Commune de Paris, je crois… Donc ce matin, je vous annonce l’ouverture d’une cagnotte Leetchie pour Luc Ferry : une cagnotte pour qu’il arrête de donner son avis. Allez-y, c’est un don c’est défiscalisé. Ca faut pas le dire à Marlène Schiappa… C’est comme pour la cagnotte qui a été mise en place pour Tariq Ramadan, apparemment, elle n’est pas au courant… Mais vous me direz, dans ce cas-là, il faudrait aussi lancer une cagnotte pour aider Benalla qui a perdu son emploi. Et puis ça va donner des idées au Medef, pour que Carlos Ghosn soit libéré dans l’heure. De toute façon les cagnottes pour des gens pas très nets ça a toujours existé, à part qu'avant ça s'appelait les financements de campagne de l'UMP.

En parlant d’UMP, tiens… En réaction à la cagnotte du boxeur, Renaud Muselier a lancé une cagnotte pour les flics… On est en plein clash des cagnottes !

N'empêche que ça m'a donné une idée tout ça. Imaginez on créerait une cagnotte à laquelle tous les Français participeraient et qui serait destinée à mieux faire tourner le pays ! Vous me direz ça s’appelle « les impôts »… OK, mais elle est peut-être là, la solution : à la place du prélèvement à la source auquel on comprend rien, on lance une grande CAGNOTTE LEETCHI pour LA France !

J’espère que ça va calmer tout le monde, et surtout le gouvernement qui a perdu les pédales et qui se trouve en plein KO technique. Parce que s’il y a un truc essentiel dans la boxe, c’est pas les poings : c’est la détente.