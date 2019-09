Tous les partis se déclarent désormais écologistes. À cette occasion Charline Vanhoenacker se demande en quoi consiste l’écologie de droite ?

Oui puisque c’est à droite qu’on rencontre les plus fraîchement convertis. Par exemple, on sait depuis longtemps que les gens de gauche font pipi sous la douche. Donc, attention, les gens de droite… ne faites pas ça dans votre jacuzzi !

J’ai envie d’aider ces gens dans leur conversion à l’écologie, parce qu’on ne les sent pas encore très à l’aise. Ce week-end, aux Universités d’été de La République En Marche, la secrétaire d’Etat à la Transition écologique, Brune Poirson, a dit : « N’ayez pas l’écologie timide. N’ayez pas l’écologie complexée. Oui, En Marche est un mouvement écologiste ! » En entendant ça, tous les lombrics se sont retournés dans leur bac à compost…

Mais alors, pourquoi être complexé ? Il y a bien une preuve irréfutable que Macron est un écolo convaincu, c'est qu'il n'a pas eu un ministre, il n’a pas eu deux ministres, mais TROIS ministres de l'Ecologie ! Et puis hier, le gouvernement a rappelé qu’il suffit de vivre à plus de 5 mètres d’un champ arrosé de pesticides pour être à l’abri. Et vous saviez que le glyphosate ça rend la peau douce ?

Il n’y a aucune raison d’être timide ou complexé, d’ailleurs, quand Brune Poirson donne une interview, elle n'utilise jamais le moteur, elle y va toujours à la rame. Je ne vois pas ce qu’il vous faut de plus : qu’elle vienne au Conseil des ministres en sarouel ? Même la politique menée dans les hôpitaux est écolo : moins de personnel soignant c'est moins de déplacements, donc moins de CO2 ! Si on ajoute les soignants en burnout et les patients qui décèdent, il y a un vrai effort qui est fait sur le bilan carbone.

J’ajoute qu’hier, le chef indien Raoni s’est rendu au campus d’été de La République en Marche (et c’était courageux de sa part, parce qu’avec sa coiffe en plumes, là… pile le jour de l’ouverture de la chasse… avec le prix du permis qui a baissé !) Les Marcheurs lui ont posé toutes les questions qu'ils voulaient : « est-ce qu’en tant que manager de sa tribu, il avait tenté d'upgrader le process de la forêt en performant le taux d'impact des backups pour stimuler un effet blast au niveau de l'incendie ? »

Raoni a fait sensation ! Ils l'ont tous trouvé super (bon à part certains qui disaient que sa tablette n'avait pas beaucoup d'applications.) Et puis les marcheurs sont repartis avec un petit selfie… Comme ça, maintenant, quand on leur dira qu'ils sont des écolos timides, ils sortiront leur téléphone en disant « Et ça, c'est la Reine d'Angleterre peut-être ? »

Cela dit, ils n’ont pas manqué de sujets de conversation : adoption du CETA, importation de l’huile de palme, mines d’or en Guyane… Autant de thèmes qui nous montrent bien à quel point chez LREM on est loin d'être complexé par l'écologie !