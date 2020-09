Le patron du Tour de France est positif au Covid et Jean Castex, qui a partagé sa voiture samedi, est isolé à Matignon en attendant un prochain test samedi…

On a insisté pour organiser le Tour de France, pour montrer au monde entier qu'en France, on était capable de gérer des grands événements, résultat, on montre qu'on n’est même pas capable de gérer le premier Ministre.

En plus hier, Castex, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de passer la journée avec une personne vulnérable : François Bayrou ! Si aujourd’hui vous ne parvenez pas à vous connecter à l'application Stop Covid, c'est normal. Les serveurs sont saturés, c’est la panique pour remonter la piste des contacts du Premier ministre. Et alors pour se faire tester à Paris bon courage, Jeannot. Je suppose qu’il est encore en train de chercher un créneau de dispo dans un labo sur Doctolib. Trois jours d’attente, quatre heures de queue.

Et le boulot de premier ministre en télétravail ça doit être quelque chose : « Les enfants, arrêtez de faire du bruit y'a papa qui est en train de vendre des réacteurs nucléaires aux Chinois, là ! »

Le virus frappe n’importe qui, sans distinction. En deux jours il a touché Jean Castex et Kylian MBappé. Et s'il y a bien deux personnes qui n'ont AUCUN point commun, c'est Castex et MBappé. Il y en a un des deux qui est jeune, et puis l'autre qui est premier Ministre. Il en a un des deux qui gagne tout, alors que l'autre est premier Ministre... Mais le virus s'en prend à nos élites ! Il ne fait pas bon faire la Une des journaux en ce moment. Si j'étais Alexandre Benalla je ferais gaffe...

Non mais imaginez si le virus se propage dans les hautes sphères ! Du patron du Tour de France à Castex, de Castex à Macron, de Macron à Brigitte... Bientôt il n'y aura plus que Nemo aux manettes de l’Etat ! Parce qu’après, tous les ministres sont susceptibles d'être touchés ! Et si Gérald Darmanin est isolé pendant sept jours, la France va être à nouveau sous l'emprise des barons de la drogue ! Lui aussi, il devrait se faire tester. Parce qu'on le connaît Darmanin, on sait qu’il ne respecte pas toujours le mètre de distance le coquinou.

Enfin, heureusement que Castex n’est que Premier Ministre, et pas élève de CE1, sinon on aurait dû prendre des mesures plus strictes comme fermer toute la classe ou même l'école.

Cela dit, c'est toute la classe politique qui risque d'être touchée là ! Bon à part Benoît Hamon qui n'a plus de nouvelles de personne depuis deux ans. C’est peut-être l’occasion de faire son retour…

Il doit bien avoir les boules Macron il doit se dire : « Saperlipopette (oui il dit « Saperlipopette » quand il s’énerve), en trois ans, Edouard Philippe ne m'a jamais planté (jamais une gastro, jamais un jour enfant malade)... Et là, l'autre il débarque à peine et il me pose déjà une semaine d'arrêt maladie ! » Je rappelle que Jean Castex a été embauché pour incarner la proximité avec les soucis quotidiens des français. Là il fait un peu un excès de zèle, non ?