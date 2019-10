Hier dans le 5/7, Marcelo Wesfreid du « Figaro » expliquait que les proches du président redoutent un scénario « à la Coluche », un candidat dégagiste. Un profil, disent-ils, type Cyril Hanouna…

Sérieux ? Le truc qui inquiète l’Elysée pour 2022, c’est un « scénario à la Coluche » ? Comme s’il n’y avait déjà pas assez de comiques au gouvernement ? C’est vrai que tous les autres partis sont dans les choux. Par, exemple ça fait un moment que le PS n’a pas fait de nouveau spectacle. Mais alors aujourd'hui, l'opposition est tellement faible que ce qui fait trembler le pouvoir c'est les humoristes et les animateurs télé ? En somme Macron se méfie plus de Hanouna que de Mélenchon ?

Notez que ça a déjà marché dans plein de pays : Zelinsky en Ukraine, comédien. Beppe Grillo en Italie : humoriste. Boris Johson en Angleterre, surnommé Bojo Le clown… Mais donc pour l'entourage du Président, le nouveau Coluche, ce serait Cyril Hanouna... On se demande à quel moment tout a foiré… Remarquez, on comprend mieux pourquoi les mêmes prennent Macron pour le Général de Gaulle. Avant nos élus sortaient de l'ENA et bientôt on choisira des anciens du Jamel Comedy Club.

Le profil décrit par l’entourage du président, ce serait une personnalité qui n'aurait pas de crédibilité politique, sans programme, et qui pourrait jouer la carte du dégagisme, et avec humour...

Mais… attendez... mais enfin... mais ce serait pas VOUS Jean-François Copé ? J'y pense tout à coup ! Vous cochez toutes les cases ! Ah ben déjà, on peut dire qu'on a sacrément bien rigolé avec vous, et je ne parle pas uniquement du soir des résultats de la primaire de la droite ! On connaît tous par cœur les classiques de votre répertoire : le sketch du "pain au chocolat" ça n’a pas pris une ride ! Et quoi de mieux qu’un déçu de la politique pour parler à tous les déçus de la politique ? Vous êtes un peu écolo non ? Votre traversée du désert vous l’avez faite à pied… Allez, viens Jeff, on se lance, nous on peut t’aider : ici à France Inter on a plein de comiques : regardez Dominique Seux ! Moi-même je connais plein d’histoires belges…

Mais si, regardez en Ukraine, le président Zelensky ! Humoriste, il s'est présenté au dernier moment, sans faire aucun meeting et il a été élu haut la main. Tu te rends compte Jean-François ? Pas de meeting, ça veut dire même pas besoin de Bygmalion ! Ca fait rêver non ?

En revanche à partir de maintenant t’oublies la matinale. Passe encore pour faire de l'humour en nous disant : « Je reviens par fidélité » (LOL), que ce n'est pas du tout par ambition personnelle (MDR)… mais là c'est trop tôt pour refaire parler de toi. Il faut sortir du bois plus tard… Sinon c’est un coup à te faire doubler au dernier moment par Cyril Hanouna ou Nicolas Dupont-Aignan