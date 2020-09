« Mulan », le dernier film de Disney, a été tourné dans la province chinoise où les Ouïgours sont persécutés par Pékin…

Oui ben si Disney n’avait pas tourné son film là où des gens se font torturer, on ne parlerait pas autant des Ouïgours et je ne serais pas en train de faire cette chronique. S’il faut attendre Disney pour qu’on réagisse massivement au massacre d’une population, j’en déduis une chose : ça fait des années que Raphael Glucksmann alerte sur le sort des Ouïghours, mais s'il s'était mis des oreilles de Mickey, peut-être que ça aurait mieux marché !

La polémique sur « Mulan » a même réveillé l’ONU. Sans doute que d'un coup, la petite fille du Secrétaire général lui a dit : « PAPIIII ! J’VEUX VOIR MULLAAAN ! » « Oula, attends, pour ça, il faut d’abord que j’essaye d’arranger cette histoire de Ouïgours, et que je convoque une assemblée générale. »

Chez nous, c'est triste pour les enfants aussi.

Non Marius, nous n’irons pas voir Mulan, déjà parce que l'actrice principale a soutenu la police aux ordres de Pékin contre le soulèvement de Hong-Kong et en plus la production du film a remercié les autorités de la région du Xinjiang alors qu'elles sont responsables des persécutions des Ouighours. Donc tu comprends bien qu'on peut pas voir Mullan ! Tu es un grand garçon maintenant, tu as 5 ans. Il serait temps que tu écoutes les chroniques géopolitiques de Pierre Haski. Voilà. Si tu veux on ira voir la Liste de Schindler à la place.

Oui, l’actrice qui joue Mulan a soutenu les policiers contre les manifestants à Hong Kong. C’est quand même un peu plus gênant que Deneuve qui défend le droit de se faire mettre une main au cul. Et au générique du film, la production remercie le Parti communiste Chinois. Il parait loin le temps du MacCarthysme, où Walt Disney dénonçait ses confrères communistes… J'ai aussi une pensée pour toutes les petites filles qui voudront se déguiser en Mullan et à qui on va dire : « QUOI ?!! Tu veux te déguiser en Mullan ? TU SOUTIENS LE REGIME OPPRESSIF CHINOIS ? » - « Mais papa j'ai 4 ans »...

La Chine c'était pas assez grand pour Disney ? Ils étaient obligés d’aller tourner chez les Ouïgours ? C’est pratique, ils sont tous internés dans des camps, y’a pas un clampin qui risque d’entrer le champ de la caméra. Alors quoi ? On tourne la suite d’« Aladdin » à Beyrouth ? Autour du port on n’est pas gêné par le vis-à-vis. Et la suite ? « Bambi » devant un abattoir de Dordogne ? « Tarzan » chez les FARC ? Chez Disney ils s'en foutent, ils ont situé « Pocahontas » pile à l'endroit où on a massacré des milliers d'indiens. Blanche-Neige en Russie, elle croque la pomme empoisonnée vu qu’elle est opposante au régime.

Quand les responsables des camps de Ouïgours, ont vu débarquer une équipe de tournage ils se sont dit : « Merde, Reporters sans Frontières ! » - «Non, non, nous on vient juste tourner le prochain Disney. Continuez vos trucs, nous on en a rien à secouer !» C’est le problème avec Disney : quand le dessin animé devient trop réel, on finit par perdre en poésie.